Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском АО, наименьшие темпы зафиксированы в Карачаево-Черкессии, Подмосковье, Забайкалье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Забайкальский край - 0,2%, 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, прирост 0,4% зафиксирован в Северной Осетии, Ивановской, Смоленской, Псковской, Рязанской, Тульской и Курской областях, а также в Дагестане.
Прирост 0,5% зафиксирован в Тыве, Орловской, Новгородской, Владимирской, Калининградской, Самарской и Брянской областях, Санкт-Петербурге, Марий Эл, Башкортостане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.