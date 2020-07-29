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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском АО, наименьшие темпы зафиксированы в Карачаево-Черкессии, Подмосковье, Забайкалье (0,2%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), забайкальский край, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:54 29.07.2020
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Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском АО, наименьшие темпы зафиксированы в Карачаево-Черкессии, Подмосковье, Забайкалье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Забайкальский край - 0,2%, 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область - 0,3%", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, прирост 0,4% зафиксирован в Северной Осетии, Ивановской, Смоленской, Псковской, Рязанской, Тульской и Курской областях, а также в Дагестане.
Прирост 0,5% зафиксирован в Тыве, Орловской, Новгородской, Владимирской, Калининградской, Самарской и Брянской областях, Санкт-Петербурге, Марий Эл, Башкортостане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Забайкальский крайОбщество
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