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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 169 человек с COVID-19, за все время - 13 673, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:49
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом

10:49 29.07.2020
495
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 169 человек с COVID-19, за все время - 13 673, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев... За весь период по России умерли 13 673 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 23 человека умерли в Санкт-Петербурге, 13 - в Москве, девять - в Пермском крае, восемь - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваПермский крайСанкт-ПетербургОбщество
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