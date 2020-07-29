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Ефремова доставили в суд на рассмотрение дела о смертельном ДТП
Находящегося под домашним арестом актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о ДТП со смертельным... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:16
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Ефремова доставили в суд на рассмотрение дела о смертельном ДТП

10:44 29.07.2020 (обновлено: 12:16 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Находящегося под домашним арестом актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.
При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Ефремов был в худи и джинсах, теперь же он решил отдать предпочтение более строгой рубашке. Отвечать на вопросы журналистов артист отказался.
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Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
Предварительное слушание дела Ефремова с большой вероятностью будет отложено из-за неявки его адвокатов. Ранее они предупреждали, что из-за занятости в других процессах не смогут принять участие в заседании, назначенном в закрытом режиме. Тем не менее, участники процесса, у которых нет уважительных причин не явиться в суд, должны сегодня быть в инстанции.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
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Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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