Ефремова доставили в суд на рассмотрение дела о смертельном ДТП

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Находящегося под домашним арестом актера Находящегося под домашним арестом актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент РИА Новости.

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Ефремов был в худи и джинсах, теперь же он решил отдать предпочтение более строгой рубашке. Отвечать на вопросы журналистов артист отказался.

Предварительное слушание дела Ефремова с большой вероятностью будет отложено из-за неявки его адвокатов. Ранее они предупреждали, что из-за занятости в других процессах не смогут принять участие в заседании, назначенном в закрытом режиме. Тем не менее, участники процесса, у которых нет уважительных причин не явиться в суд, должны сегодня быть в инстанции.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.