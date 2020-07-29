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МИД вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе
В российском МИД подтвердили получение ноты Киева в связи с парадом ВМФ в Черном море, указав, что ее вернули украинской стороне без рассмотрения. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:13
россия
мид украины
республика крым
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в мире
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Когда молодцы, тогда молодцы!!!
665
МИД иногда умеет быть достойным!
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россия
республика крым
севастополь
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, мид украины, республика крым, севастополь, киев, вмф рф, в мире

МИД вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

10:24 29.07.2020 (обновлено: 11:13 29.07.2020)
29114
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В российском МИД подтвердили получение ноты Киева в связи с парадом ВМФ в Черном море, указав, что ее вернули украинской стороне без рассмотрения.
"Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", — прокомментировали РИА Новости в ведомстве.
Коллегам из Киева в Москве порекомендовали избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России.
Ранее Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста российскому посольству в связи с проведением 26 июля морского парада на полуострове. Кроме того, постпред страны при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю организации.
В Севастополе в мероприятиях в честь Дня военно-морского флота приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.
"По призванию, по зову сердца": в России отпраздновали День ВМФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В российских городах проходят парады. В 2020 году праздник пришелся на 26 июля.

На фото: парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы.

Главный военно-морской парад России
1 из 12

День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В российских городах проходят парады. В 2020 году праздник пришелся на 26 июля.

На фото: парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

Первыми торжественные мероприятия начались на Дальнем Востоке. Смотр кораблей впервые за пять лет прошел в бухте Золотой рог. Строй возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг".

На фото: десантный катер "Иван Пасько".

Главный военно-морской парад России
2 из 12

Первыми торжественные мероприятия начались на Дальнем Востоке. Смотр кораблей впервые за пять лет прошел в бухте Золотой рог. Строй возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг".

На фото: десантный катер "Иван Пасько".

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

В акватории Кронштадта состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали 46 кораблей и более 40 единиц воздушной техники. Принимал парад президент Владимир Путин.

На фото: корвет "Бойкий" в Санкт-Петербурге.

Главный военно-морской парад России
3 из 12

В акватории Кронштадта состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали 46 кораблей и более 40 единиц воздушной техники. Принимал парад президент Владимир Путин.

На фото: корвет "Бойкий" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В 2020 году участником Главного парада ВМФ впервые стал самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир".

На фото: штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

Главный военно-морской парад России
4 из 12

В 2020 году участником Главного парада ВМФ впервые стал самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир".

На фото: штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Морскую часть парада в Санкт-Петербурге открыли противодиверсионные катера "Нахимовец" и "Юнармеец Заполярья". В смотре участвовали корабли различных классов — от фрегатов до гидрографических катеров.

На фото: ракетный катер "Чувашия" проекта 1241.

Главный военно-морской парад России
5 из 12

Морскую часть парада в Санкт-Петербурге открыли противодиверсионные катера "Нахимовец" и "Юнармеец Заполярья". В смотре участвовали корабли различных классов — от фрегатов до гидрографических катеров.

На фото: ракетный катер "Чувашия" проекта 1241.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов перед началом парада обошли строй кораблей на катере "Раптор" в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент РФ В. Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
6 из 12

Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов перед началом парада обошли строй кораблей на катере "Раптор" в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На параде представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.

На фото: экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг".

День ВМФ в городах России
7 из 12

На параде представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.

На фото: экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил парусный линейный корабль "Полтава" — копия первого российского линейного корабля Балтийского флота XVI века.

На фото: моряки Черноморского флота ВМФ России на церемонии возложения цветов к памятнику "Морякам Новороссийской военно-морской базы, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на ее страже в мирное время".

День ВМФ в городах России
8 из 12

Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил парусный линейный корабль "Полтава" — копия первого российского линейного корабля Балтийского флота XVI века.

На фото: моряки Черноморского флота ВМФ России на церемонии возложения цветов к памятнику "Морякам Новороссийской военно-морской базы, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на ее страже в мирное время".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Главный парад ВМФ смогли увидеть не все: в 2020 году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции проезд в Кронштадт ограничили. Зрители могли попасть на мероприятия с помощью пропуска или специального приглашения.

На фото: десантник на парашюте совершает посадку на параде в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе.

День ВМФ в городах России
9 из 12

Главный парад ВМФ смогли увидеть не все: в 2020 году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции проезд в Кронштадт ограничили. Зрители могли попасть на мероприятия с помощью пропуска или специального приглашения.

На фото: десантник на парашюте совершает посадку на параде в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин назвал День Военно-морского флота большим праздником для всей страны и отметил, что проведение парадов становится хорошей традицией. На торжественных мероприятиях глава государства пообещал оснастить флот гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире.

Главный военно-морской парад России
10 из 12

Владимир Путин назвал День Военно-морского флота большим праздником для всей страны и отметил, что проведение парадов становится хорошей традицией. На торжественных мероприятиях глава государства пообещал оснастить флот гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По словам Владимира Путина, в 2020 году российский флот пополнят 40 кораблей и судов различных классов.

День ВМФ в городах России
11 из 12

По словам Владимира Путина, в 2020 году российский флот пополнят 40 кораблей и судов различных классов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военно-морские парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске и Севастополе. Кроме того, впервые в истории России парад состоялся в дагестанском Каспийске.

На фото: салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. На первом плане: гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

День ВМФ в городах России
12 из 12

Военно-морские парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске и Севастополе. Кроме того, впервые в истории России парад состоялся в дагестанском Каспийске.

На фото: салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. На первом плане: гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 12

День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В российских городах проходят парады. В 2020 году праздник пришелся на 26 июля.

На фото: парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 12

Первыми торжественные мероприятия начались на Дальнем Востоке. Смотр кораблей впервые за пять лет прошел в бухте Золотой рог. Строй возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг".

На фото: десантный катер "Иван Пасько".

© РИА Новости / Ирина Мотина
Перейти в фотобанк
3 из 12

В акватории Кронштадта состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали 46 кораблей и более 40 единиц воздушной техники. Принимал парад президент Владимир Путин.

На фото: корвет "Бойкий" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
4 из 12

В 2020 году участником Главного парада ВМФ впервые стал самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир".

На фото: штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 12

Морскую часть парада в Санкт-Петербурге открыли противодиверсионные катера "Нахимовец" и "Юнармеец Заполярья". В смотре участвовали корабли различных классов — от фрегатов до гидрографических катеров.

На фото: ракетный катер "Чувашия" проекта 1241.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
6 из 12

Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов перед началом парада обошли строй кораблей на катере "Раптор" в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На параде представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.

На фото: экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил парусный линейный корабль "Полтава" — копия первого российского линейного корабля Балтийского флота XVI века.

На фото: моряки Черноморского флота ВМФ России на церемонии возложения цветов к памятнику "Морякам Новороссийской военно-морской базы, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на ее страже в мирное время".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
9 из 12

Главный парад ВМФ смогли увидеть не все: в 2020 году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции проезд в Кронштадт ограничили. Зрители могли попасть на мероприятия с помощью пропуска или специального приглашения.

На фото: десантник на парашюте совершает посадку на параде в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Владимир Путин назвал День Военно-морского флота большим праздником для всей страны и отметил, что проведение парадов становится хорошей традицией. На торжественных мероприятиях глава государства пообещал оснастить флот гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
11 из 12

По словам Владимира Путина, в 2020 году российский флот пополнят 40 кораблей и судов различных классов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военно-морские парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске и Севастополе. Кроме того, впервые в истории России парад состоялся в дагестанском Каспийске.

На фото: салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. На первом плане: гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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РоссияМИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольКиевВМФ РФВ мире
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