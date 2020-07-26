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"По призванию, по зову сердца": в России отпраздновали День ВМФ
В России прошли мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота. Торжественные смотры кораблей в российских городах — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T20:33
россия
день военно-морского флота
санкт-петербург
вмф рф
фото
безопасность
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, день военно-морского флота, санкт-петербург, вмф рф, фото, безопасность, фото

"По призванию, по зову сердца": в России отпраздновали День ВМФ

18:30 26.07.2020 (обновлено: 20:33 26.07.2020)
529
В России прошли мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота. Торжественные смотры кораблей в российских городах — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В российских городах проходят парады. В 2020 году праздник пришелся на 26 июля.

На фото: парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы.

Главный военно-морской парад России
1 из 12

День Военно-морского флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В российских городах проходят парады. В 2020 году праздник пришелся на 26 июля.

На фото: парусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанк

Первыми торжественные мероприятия начались на Дальнем Востоке. Смотр кораблей впервые за пять лет прошел в бухте Золотой рог. Строй возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг".

На фото: десантный катер "Иван Пасько".

Главный военно-морской парад России
2 из 12

Первыми торжественные мероприятия начались на Дальнем Востоке. Смотр кораблей впервые за пять лет прошел в бухте Золотой рог. Строй возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер "Варяг".

На фото: десантный катер "Иван Пасько".

© РИА Новости / Ирина Мотина
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

В акватории Кронштадта состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали 46 кораблей и более 40 единиц воздушной техники. Принимал парад президент Владимир Путин.

На фото: корвет "Бойкий" в Санкт-Петербурге.

Главный военно-морской парад России
3 из 12

В акватории Кронштадта состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали 46 кораблей и более 40 единиц воздушной техники. Принимал парад президент Владимир Путин.

На фото: корвет "Бойкий" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В 2020 году участником Главного парада ВМФ впервые стал самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир".

На фото: штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

Главный военно-морской парад России
4 из 12

В 2020 году участником Главного парада ВМФ впервые стал самолет-амфибия Бе-200 "Альтаир".

На фото: штурмовики Су-25 на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Морскую часть парада в Санкт-Петербурге открыли противодиверсионные катера "Нахимовец" и "Юнармеец Заполярья". В смотре участвовали корабли различных классов — от фрегатов до гидрографических катеров.

На фото: ракетный катер "Чувашия" проекта 1241.

Главный военно-морской парад России
5 из 12

Морскую часть парада в Санкт-Петербурге открыли противодиверсионные катера "Нахимовец" и "Юнармеец Заполярья". В смотре участвовали корабли различных классов — от фрегатов до гидрографических катеров.

На фото: ракетный катер "Чувашия" проекта 1241.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов перед началом парада обошли строй кораблей на катере "Раптор" в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент РФ В. Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
6 из 12

Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов перед началом парада обошли строй кораблей на катере "Раптор" в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На параде представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.

На фото: экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг".

День ВМФ в городах России
7 из 12

На параде представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.

На фото: экипаж гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил парусный линейный корабль "Полтава" — копия первого российского линейного корабля Балтийского флота XVI века.

На фото: моряки Черноморского флота ВМФ России на церемонии возложения цветов к памятнику "Морякам Новороссийской военно-морской базы, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на ее страже в мирное время".

День ВМФ в городах России
8 из 12

Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавил парусный линейный корабль "Полтава" — копия первого российского линейного корабля Балтийского флота XVI века.

На фото: моряки Черноморского флота ВМФ России на церемонии возложения цветов к памятнику "Морякам Новороссийской военно-морской базы, отстоявшим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на ее страже в мирное время".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Главный парад ВМФ смогли увидеть не все: в 2020 году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции проезд в Кронштадт ограничили. Зрители могли попасть на мероприятия с помощью пропуска или специального приглашения.

На фото: десантник на парашюте совершает посадку на параде в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе.

День ВМФ в городах России
9 из 12

Главный парад ВМФ смогли увидеть не все: в 2020 году из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции проезд в Кронштадт ограничили. Зрители могли попасть на мероприятия с помощью пропуска или специального приглашения.

На фото: десантник на парашюте совершает посадку на параде в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин назвал День Военно-морского флота большим праздником для всей страны и отметил, что проведение парадов становится хорошей традицией. На торжественных мероприятиях глава государства пообещал оснастить флот гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире.

Главный военно-морской парад России
10 из 12

Владимир Путин назвал День Военно-морского флота большим праздником для всей страны и отметил, что проведение парадов становится хорошей традицией. На торжественных мероприятиях глава государства пообещал оснастить флот гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По словам Владимира Путина, в 2020 году российский флот пополнят 40 кораблей и судов различных классов.

День ВМФ в городах России
11 из 12

По словам Владимира Путина, в 2020 году российский флот пополнят 40 кораблей и судов различных классов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военно-морские парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске и Севастополе. Кроме того, впервые в истории России парад состоялся в дагестанском Каспийске.

На фото: салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. На первом плане: гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

День ВМФ в городах России
12 из 12

Военно-морские парады также прошли в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске и Севастополе. Кроме того, впервые в истории России парад состоялся в дагестанском Каспийске.

На фото: салют во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. На первом плане: гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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РоссияДень Военно-Морского ФлотаСанкт-ПетербургВМФ РФФотоБезопасность
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