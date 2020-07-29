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Михаила Ефремова увезли в суд
Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, увезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:35
эльман пашаев
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Судебные приставы сопроводили Ефремова на заседание по делу о смертельном ДТП
Ефремова повезли на первый суд по его делу.
2020-07-29T10:14
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов

Михаила Ефремова увезли в суд

10:14 29.07.2020 (обновлено: 10:35 29.07.2020)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, увезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание, передает корреспондент РИА Новости.
Ефремов вышел из квартиры, в которой он находится под домашним арестом, в сопровождении судебного пристава в маске и кепке, на вопросы журналистов не отвечал.
Судебное заседание назначено на 11.00 мск. Согласно УПК, данная стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.
Ранее сообщалось, что адвокаты актера не смогут поучаствовать в слушании из-за занятости в других делах. По данным пресс-службы суда, заседание состоится, в его рамках будет решаться вопрос о переносе.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
28 июля, 12:43
Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к суду
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
22 июля, 16:17
Стали известны прошлые громкие приговоры судьи по делу Ефремова
1000021
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил Ефремов
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