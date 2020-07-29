Президент Казахстана поручил продлить карантинные ограничения

Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, позже введенные ограничения были продлены по 2 августа.

"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана, опубликованном по итогам совещания по вопросам эпидемиологической ситуации в стране.

В информации отмечается, что количество заразившихся в Казахстане стабилизировалось на уровне 1,5-1,6 тысячи человек в сутки. "Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат – на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 544 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 86 192. Число выздоровевших пациентов превышает 54,4 тысячи. В стране зафиксированы 793 случая смерти от коронавируса. Во вторник министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявлял, что республика с 3 августа может смягчить некоторые ограничительные меры, которые ввело правительство для сдерживания распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.