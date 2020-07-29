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Во Владимирской области выявили 25 новых случаев коронавируса
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области четвертый день подряд оказывается менее 30, общее количество... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:35
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ковровский район, александровский район, юрьев-польский

Во Владимирской области выявили 25 новых случаев коронавируса

09:35 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области четвертый день подряд оказывается менее 30, общее количество заболевших выросло до 5541, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5541 случай заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 954 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 799, в Петушинском районе - 652, в Муроме - 493, в Ковровском районе - 448, в Александровском районе - 425, Собинском - 309, Вязниковском - 287, Юрьев-Польском - 257.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 5126 пациентов, скончались - 128.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ковровский районАлександровский районЮрьев-Польский
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