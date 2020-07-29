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Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
коронавирусы
здоровье - общество
казахстан
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, коронавирусы, здоровье - общество, казахстан

Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане

09:18 29.07.2020 (обновлено: 09:45 29.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить еще на две недели карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавируса.
Кабинет министров Казахстана с 5 июля ввел в стране двухнедельный карантин из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, позже введенные ограничения были продлены по 2 августа.
"В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением", - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана, опубликованном по итогам совещания по вопросам эпидемиологической ситуации в стране.
В информации отмечается, что количество заразившихся в Казахстане стабилизировалось на уровне 1,5-1,6 тысячи человек в сутки. "Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе реанимационных палат – на 27%. Число выздоровевших возросло до 63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом, достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.
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В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 544 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 86 192. Число выздоровевших пациентов превышает 54,4 тысячи. В стране зафиксированы 793 случая смерти от коронавируса. Во вторник министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявлял, что республика с 3 августа может смягчить некоторые ограничительные меры, которые ввело правительство для сдерживания распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКазахстан
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