Назван правильный режим питания в жару

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач-диетолог . Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какого режима питания лучше всего придерживаться в жаркую погоду.

По ее словам, основные приемы пищи должны приходиться на завтрак и ужин, когда на улице относительно прохладно. В это время допускается употребление птицы и рыбы.

В течение дня питание должно быть легким и включать в себя молочные продукты и овощи, отметила Макиша.

"Поэтому — различные кисломолочные напитки: кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, та же окрошка, таратор болгарский. Молочный белок легче усваивается", — уточнила она в комментарии "Звезде".