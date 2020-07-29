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Назван правильный режим питания в жару
Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какого режима питания лучше всего придерживаться в жаркую погоду. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:02
марина макиша
здоровье
общество
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марина макиша, здоровье, общество

Назван правильный режим питания в жару

09:03 29.07.2020 (обновлено: 13:02 29.07.2020)
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© Depositphotos / minadezhdaОкрошка на кефире
Окрошка на кефире
© Depositphotos / minadezhda
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какого режима питания лучше всего придерживаться в жаркую погоду.
По ее словам, основные приемы пищи должны приходиться на завтрак и ужин, когда на улице относительно прохладно. В это время допускается употребление птицы и рыбы.
В течение дня питание должно быть легким и включать в себя молочные продукты и овощи, отметила Макиша.

"Поэтому — различные кисломолочные напитки: кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, та же окрошка, таратор болгарский. Молочный белок легче усваивается", — уточнила она в комментарии "Звезде".

Фрукты также можно включить в рацион, однако употреблять их стоит умеренно из-за высокого содержания сахара, заключила врач.
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Марина МакишаЗдоровьеОбщество
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