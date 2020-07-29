Назван правильный режим питания в жару

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какого режима питания лучше всего придерживаться в жаркую погоду.
По ее словам, основные приемы пищи должны приходиться на завтрак и ужин, когда на улице относительно прохладно. В это время допускается употребление птицы и рыбы.
В течение дня питание должно быть легким и включать в себя молочные продукты и овощи, отметила Макиша.
"Поэтому — различные кисломолочные напитки: кефир, супы на основе кисломолочных продуктов, та же окрошка, таратор болгарский. Молочный белок легче усваивается", — уточнила она в комментарии "Звезде".
Фрукты также можно включить в рацион, однако употреблять их стоит умеренно из-за высокого содержания сахара, заключила врач.
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