В Киргизии за сутки умерли 18 человек от COVID-19

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 18 человек. Выздоровели 1047 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 20 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2711 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 34 512. Умерли 1347 человек.