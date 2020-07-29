В Киргизии за сутки умерли 18 человек от COVID-19

БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 668 за сутки, 18 человек умерли, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 29 июля 2020 года по республике зарегистрировано 668 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 118 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 18 человек. Выздоровели 1047 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 20 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2711 работников медицинской сферы.
Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 34 512. Умерли 1347 человек.
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