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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане за сутки выявили более 1,5 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 544 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 86 192, сообщила в среду межведомственная... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T05:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили более 1,5 тысячи случаев коронавируса

05:22 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 544 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 86 192, сообщила в среду межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 56,6 тысячи. В стране зафиксированы 793 случаев смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1 544 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 784, бессимптомных носителей - 760", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (271) и Нур-Султане (250).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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