На Амурском судостроительном заводе заложили корабль-носитель "Калибров"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июл - РИА Новости. Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") заложен на Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") заложен на Амурском судостроительном заводе Комсомольске-на-Амуре , сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Церемония закладки корабля состоялась в среду, судно строится для Тихоокеанского флота в рамках гособоронзаказа.

На церемонии присутствовали врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, представители командования ТОФ, глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, руководство и сотрудники предприятия, также духовенство.

Как сообщил гендиректор АСЗ Владимир Кулаков, новый корвет "Павловск" - это четвёртый корабль серии, возводимый на АСЗ. Предыдущие три корабля этой серии "(Удомля", "Ржев" и "Уссурийск" - ред.) находятся в "неплохой степени готовности".

На заводе уточнили, что полностью всю серию планируется сдать к 2026 году.

Врио губернатора поблагодарил руководство и сотрудников предприятия за работу, а Минобороны РФ - за размещение заказов на заводе.

На днищевую секцию будущего корабля установили закладную табличку. В процессе приняли участие Дегтярёв, вице-адмирал ТОФ Денис Березовский и гендиректор завода Кулаков.

Как сообщил на церемонии Березовский, ранее построенные на заводе корветы той же серии "Громкий" и "Совершенный", достойно выдержали испытания в сложных погодных условиях в Тихом океане.

"Эти корвет подверглись такому испытанию, что сами не ожидали. Но все испытания они прошли достойно, без единой поломки, полностью выполнили задачи и продолжили традиции нашего славного флота", - сказал Березовский.

Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны. Суда отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".