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Новое оружие России
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На Амурском судостроительном заводе заложили корабль-носитель "Калибров"
Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") заложен на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T05:32
амурский судостроительный завод
новое оружие россии
комсомольск-на-амуре
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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амурский судостроительный завод, комсомольск-на-амуре, безопасность

На Амурском судостроительном заводе заложили корабль-носитель "Калибров"

05:21 29.07.2020 (обновлено: 05:32 29.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 22800
Малый ракетный корабль проекта 22800
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль проекта 22800. Архивное фото
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 29 июл - РИА Новости. Малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" проекта 22800 ("Каракурт") заложен на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Церемония закладки корабля состоялась в среду, судно строится для Тихоокеанского флота в рамках гособоронзаказа.
На церемонии присутствовали врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, представители командования ТОФ, глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, руководство и сотрудники предприятия, также духовенство.
Как сообщил гендиректор АСЗ Владимир Кулаков, новый корвет "Павловск" - это четвёртый корабль серии, возводимый на АСЗ. Предыдущие три корабля этой серии "(Удомля", "Ржев" и "Уссурийск" - ред.) находятся в "неплохой степени готовности".
На заводе уточнили, что полностью всю серию планируется сдать к 2026 году.
Врио губернатора поблагодарил руководство и сотрудников предприятия за работу, а Минобороны РФ - за размещение заказов на заводе.
На днищевую секцию будущего корабля установили закладную табличку. В процессе приняли участие Дегтярёв, вице-адмирал ТОФ Денис Березовский и гендиректор завода Кулаков.
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
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Как сообщил на церемонии Березовский, ранее построенные на заводе корветы той же серии "Громкий" и "Совершенный", достойно выдержали испытания в сложных погодных условиях в Тихом океане.
"Эти корвет подверглись такому испытанию, что сами не ожидали. Но все испытания они прошли достойно, без единой поломки, полностью выполнили задачи и продолжили традиции нашего славного флота", - сказал Березовский.
Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны. Суда отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".
ОАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Он работает с 1936 года. Всего за историю завода было построено 270 судов и кораблей, в том числе атомные подлодки.
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Новое оружие РоссииАмурский судостроительный заводКомсомольск-на-АмуреБезопасность
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