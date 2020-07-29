Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", якобы направленными на эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами.

В Севастополе в параде в честь Дня военно-морского флота России 26 июля приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.