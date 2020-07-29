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Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T07:36
ситуация на украине
генеральная ассамблея оон
мид украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
севастополь
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украина
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Вот если парад проводили под красным знаменем, знаменем ПОБЕДЫ и с портретом И.В.Сталина, то никто бы не посмел никуда жаловаться...а парад под власовским знаменем, знаменем измены - это не парад, а циничная показуха.
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Хохлы не надоело сопли пускать.Противно уже а не смешно.
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севастополь
киев
украина
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574943017_0:205:3077:1936_1400x0_80_0_0_51a0feb7e1804b424375eb6ff0b36470.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, генеральная ассамблея оон, мид украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, севастополь, киев, украина, в мире

Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

04:47 29.07.2020 (обновлено: 07:36 29.07.2020)
23625
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДень ВМФ
День ВМФ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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День ВМФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
В письме постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы говорится о том, что Киев считает парад в "оккупированном" Севастополе "нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины".
В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", якобы направленными на эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами.
Ранее министерство иностранных дел Украины из-за военно-морского парада передало ноту протеста российскому посольству. Это не первая подобная нота со стороны Киева. В МИД России предыдущую ноту, которая касалась проведения в Крыму парада по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, назвали "заявлением, порожденным извращенным восприятием реальности".
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В Севастополе в параде в честь Дня военно-морского флота России 26 июля приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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Ситуация на УкраинеГенеральная Ассамблея ООНМИД УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинСевастопольКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот если парад проводили под красным знаменем, знаменем ПОБЕДЫ и с портретом И.В.Сталина, то никто бы не посмел никуда жаловаться...а парад под власовским знаменем, знаменем измены - это не парад, а циничная показуха.
29 июля, 05:16
ВТВасилий Тёркин
7001188
Хохлы не надоело сопли пускать.Противно уже а не смешно.
29 июля, 04:58
sstry1967
7560002
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