Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
В письме постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы говорится о том, что Киев считает парад в "оккупированном" Севастополе "нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины".
В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", якобы направленными на эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами.
Ранее министерство иностранных дел Украины из-за военно-морского парада передало ноту протеста российскому посольству. Это не первая подобная нота со стороны Киева. В МИД России предыдущую ноту, которая касалась проведения в Крыму парада по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, назвали "заявлением, порожденным извращенным восприятием реальности".
В Севастополе в параде в честь Дня военно-морского флота России 26 июля приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.