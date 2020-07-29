Жителя Хабаровского края подозревают в убийстве тигра

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ", фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы, говорится в сообщении. Уточняется, что с него взято обязательство о явке.