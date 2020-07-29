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Жителя Хабаровского края подозревают в убийстве тигра
Житель Хабаровского края подозревается в убийстве самки краснокнижного амурского тигра и продаже частей ее туши, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:53
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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хабаровский край, происшествия

Жителя Хабаровского края подозревают в убийстве тигра

03:53 29.07.2020
341
© Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица
Амурская тигрица
© Виталий Аньков
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Амурская тигрица . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 июл – РИА Новости. Житель Хабаровского края подозревается в убийстве самки краснокнижного амурского тигра и продаже частей ее туши, сообщает региональное УМВД РФ.
Полицейские задержали 44-летнего ранее судимого жителя Вяземского района.
"Установлено, что в мае этого года мужчина незаконно добыл особь амурского тигра, занесенного в красную книгу РФ. Тушу животного он хранил у себя в частном доме в поселке Котиково. В дальнейшем подозреваемый повез части туши тигра для продажи в Хабаровск… Сотрудниками полиции задокументирован факт реализации головы, шкуры и фрагментов лап амурского тигра", - говорится в сообщении.
По предварительному заключению, фигурант убил самку тигра возрастом 3-5 лет. На туше обнаружены следы огнестрельных ранений.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ", фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы, говорится в сообщении. Уточняется, что с него взято обязательство о явке.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой-2021/22.
Тигр Амур в вольере Приморского сафари-парка
25 марта, 08:00Хорошие новости
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