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Дуров назвал владельцам iPhone семь причин для беспокойства
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в том, что она якобы создает мифы вокруг App Store и тем самым обманывает пользователей. Об... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T03:08
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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telegram (приложение), google, apple iphone, apple ipad, еврокомиссия, apple, павел дуров, ирландия, европа, сша, в мире

Дуров назвал владельцам iPhone семь причин для беспокойства

03:03 29.07.2020 (обновлено: 03:08 29.07.2020)
1674
© AppleiPhone
iPhone
© Apple
iPhone. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Apple в том, что она якобы создает мифы вокруг App Store и тем самым обманывает пользователей. Об этом он написал в своем Telegram-канале, где перечислил семь причин, по которым комиссия Apple в App Store должна "волновать каждого владельца iPhone".
В частности, он указал на то, что 30-процентная комиссия за каждое приложение компании увеличивает стоимость цифровых покупок. Причем эти деньги с потребителей берут несмотря на то, что ранее они переплатили за телефон Apple "на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость".
Apple цензурирует приложения в App Store, чтобы обеспечить себе полный контроль, который необходим для сбора комиссии. По словам Дурова, Apple также скрывает от пользователей некоторый контент и запрещает разработчикам говорить об этом.
Кроме того, создатель Telegram связал желание корпорации собирать "налог" со снижением уровня конфиденциальности пользователей. По его мнению, пользователи Apple-аккаунтов платят своей личной информацией за жадность корпорации, потому что действия владельцев iPhone можно отслеживать через их учетную запись.
Далее следуют еще четыре факта: задержка обновлений из-за, как считает Дуров, "удручающей неэффективности модераторов Apple"; меньшее количество приложений; увеличение количества рекламы; снижение качества приложений.
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Альтернативные источники

Ранее Павел Дуров заявлял, что пользователи Apple должны иметь возможность скачивать и устанавливать приложения из альтернативных магазинов, а не только через официальный App Store.
Как считает основатель Telegram, нужно законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через App Store, пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах - точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры.
Кроме того, Дуров выражал мнение, что компании Apple и Google взимают высокие сборы с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов, в результате чего пользователи платят по высоким ценам, а стартапы и целые отрасли разрушаются.
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Антимонопольное расследование в отношении Apple

Сейчас в Европе и США идут антимонопольные расследования действий Apple. Ранее пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) объявила о начале двух расследований в отношении Apple. ЕК намерена установить, нарушает ли компания правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay и в магазине приложений App Store. Расследование касается, в частности, обязательного использования собственной системы покупок в приложениях Apple и ограничений на способность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях совершить покупку. В июне Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что планирует изучить европейскую практику в связи с расследованиями ЕК в отношении Apple.
Новые расследования ознаменуют собой новый этап в преследовании Apple со стороны ЕС за предполагаемые нарушения европейского законодательства о конкуренции. В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы.
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