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Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T00:50
россия
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, ракетные войска стратегического назначения, безопасность

Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны

00:50 29.07.2020
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Отметка сброса атомной бомбы
Отметка сброса атомной бомбы
Отметка сброса атомной бомбы. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
29 июля 2000 года была взорвана последняя штольня для ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Официальное закрытие полигона произошло еще 29 августа 1991 года, но ряд объектов продолжал действовать, только в 1995 году здесь было уничтожено последнее ядерное устройство. В апреле 1996 года Национальный ядерный центр Казахстана и Агентство по ядерной безопасности при Министерстве обороны США подписали соглашение, в соответствии с которым казахские и американские специалисты приступили к ликвидации туннелей и штолен, в которых проводились испытания.
"Семипалатинский полигон сопоставим с американским полигоном в штате Невада, он являлся основной площадкой для проведения ядерных испытаний в Советском Союзе. Для современной России таким стал полигон на Новой Земле, где проводились испытания водородной бомбы. Сегодня здесь не испытывают ядерное оружие, но полигон на архипелаге поддерживается в постоянной готовности, и ядерные испытания могут быть возобновлены в любое время", - заявил Евсеев.
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Эксперт подчеркнул, что для возобновления ядерных испытаний потребуется серьезное политическое решение, "это станет возможным только в том случае, если США, выйдя из Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СССР-США, начнут наращивать свой ядерный потенциал и возобновят ядерные испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проведения подтверждения работоспособности новых российских ядерных боезарядов".
"В настоящее время острой потребности для открытия полигона на Новой Земле нет, тем более, что сегодня Россия продвигает идею открытия Северного морского пути, и возобновление ядерных испытаний нанесет серьезный ущерб этому транспортному проекту. Поэтому решение о расконсервации полигона на Новой Земле будет принято только в крайнем случае... Россия имеет достаточный потенциал, чтобы найти иное место для испытания", - рассказал Евсеев.
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Испытания ушли в цифру

Эксперт отметил, что в настоящее время ядерные испытания на полигонах заменяются компьютерным моделированием ядерных взрывов с использованием тех данных, большая часть которых была получена в первую очередь на Семипалатинском полигоне.
"При разработке новых видов ядерного оружия и боеприпасов необходимо смоделировать режимы их работы, чтобы получить гарантию, что при боевом применении изделие сработает штатно. Нужно понять, как будут вести себя боевые блоки при прохождении, к примеру, пылевого облака или при применении сразу нескольких зарядов. Кроме моделирования допускаются подкритические ядерные испытаниями, которые не подпадают под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при подобных экспериментах не происходит заражения окружающей среды, радиоактивных выбросов или мощных сейсмических колебаний. Правда, даже это вызывает критику США, американцы обвиняют Москву в нарушениях Договора о прекращении ядерных испытаний, который сами даже не ратифицировали", - рассказал собеседник агентства.
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Эксперт отметил, что Семипалатинский полигон за свою историю принял на себя примерно 2/3 ядерных испытаний СССР, в 1949 году на полигоне впервые испытали ядерное оружие. 12 августа 1953 года провели испытание термоядерного оружия, а 22 ноября 1955 года взорвалась сверхмощная советская водородная бомба. До 1962 года там проводились как наземные, так и воздушные ядерные взрывы, затем полностью перешли на подземные. Последнее испытание ядерного оружия на территории полигона произвели 19 октября 1989 года.
"Нехватка технических возможностей во времена Советского Союза вела к потере большого количества данных, особенно в самом начале испытаний. Тем не менее, собранные на Семипалатинском ядерном полигоне данные дают возможность провести моделирование ядерного взрыва любого типа. Благодаря этому Россия обходится без ядерных испытаний", - заявил эксперт.
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Экологический ущерб не стал катастрофой

По мнению эксперта, экологическое движение, которое занималось закрытием ядерного полигона, было чрезвычайно эмоциональным, утверждая, что он нанес непоправимый ущерб Казахстану.
"Общественники не располагали подтвержденной информацией о реальном влиянии ядерных испытаний на состояние экологии. Те исследования, которые проводились позднее, показали, что никакого расширения зоны заражения после ядерных испытаний за пределы полигона не произошло", - рассказал Евсеев.
По его мнению, проблемы начались позже - когда полигон был закрыт, со стороны местных властей не было должного контроля за этой территорией, она в результате подверглась разграблению. На полигоне искали цветные и драгоценные металлы, что приводило к серьезным последствиям для здоровья. Проблему решили радикально: американцы профинансировали специальные защитные сооружения, которые закрыли доступ на полигон.
"На Семипалатинском полигоне находились исследовательские реакторы, которые также позволяли проводить моделирование ядерной реакции. Изначально предполагалось, что это как-то будет использовано казахской стороной, но в итоге этого не произошло, где сейчас находится это оборудование, неизвестно", - рассказал Евсеев.
Эксперт отметил, что возобновление испытаний на Семипалатинском полигоне даже теоретически невозможно, "поскольку боевые поля надежно укрыты, а политическое руководство Казахстана категорически против любого возобновления там работ".
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РоссияРакетные войска стратегического назначенияБезопасность
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