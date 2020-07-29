https://ria.ru/20200729/1575053471.html
В Австралии паук позвонил в дверь местному жителю
Камера дверного звонка одного из домов в Австралии запечатлела гигантского паука, сообщает LAD Bible. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T02:15
2020-07-29T02:15
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Камера дверного звонка одного из домов в Австралии запечатлела гигантского паука, сообщает
LAD Bible.
Видео выложили в сеть. На кадрах видно, как он ползет к камере и закрывает ее своим телом. В народе этот вид пауков зовут "охотниками". Их туловище диаметром не более пяти сантиметров, но ноги могут достигать 30 сантиметров в длину.
Владелец дома уточняет, что "гость" в прямом смысле слова звонил в дверь и разбудил домочадцев. В комментариях пользователи успокаивали автора ролика тем, что пауки-охотники безвредны.
Кто-то пошутил, что он подрабатывает курьером, поэтому и звонил. Некоторым пользователям показалось, что он заинтересовался инфракрасным светом от камеры, которое излучает тепло, поэтому пауки часто плетут свою паутину рядом с ним.