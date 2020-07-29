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Религия и мировоззрение
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Курбан-Байрам 2020 - чего нельзя делать в праздник жертвоприношения
Курбан-Байрам, или Ид аль-Адха - мусульманский праздник жертвоприношения - в 2020 году выпадает на 31 июля. Что это за праздник, история его возникновения,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:49
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Курбан-Байрам 2020 - чего нельзя делать в праздник жертвоприношения

09:00 29.07.2020 (обновлено: 13:49 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Курбан-Байрам, или Ид аль-Адха - мусульманский праздник жертвоприношения - в 2020 году выпадает на 31 июля. Что это за праздник, история его возникновения, значение, традиции и обычаи, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также как его отмечают в России и мире - в материале РИА Новости.

Курбан-Байрам 2020

Обычно этот праздник - один из самых массовых во всех странах, где проживает значительное число мусульман, в том числе, и в России. Только в Москве в нем участвуют более 300 тысяч верующих. Все мечети и прилегающие к ним улицы забиты до отказа.
Однако в 2020 Курбан-байрам пройдет в других условиях. Из-за пандемии коронавируса в большинстве российских регионов все ещё действует запрет на массовые мероприятия. Поэтому праздник в мечетях отметят без верующих.
С учетом текущей ситуации в Москве и рекомендаций Роспотребнадзора, по данным Духовного управления мусульман Москвы, праздничный намаз в честь праздника Курбан-байрам в главной мечети столицы - Московской Соборной - пройдет с участием минимального числа людей. Будет только духовенство и персонал, всего где-то 10-15 человек.
Поэтому верующим предлагается помолиться дома и прочесть дополнительный намаз – нафиль. Ещё все желающие могут подключиться к прямой трансляции с богослужения в Москве, в Соборной мечети. По федеральным телеканалам утром 31 июля также будут транслировать праздничный намаз из Уфы.
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История праздника

Сам праздник жертвоприношения связан с довольно известным библейским сюжетом. Он же описан и в Коране. Однажды пророку Ибрахиму (Ибрагиму, он же Авраам в христианской и иудейской традициях) Всевышний повелел принести в жертву своего сына Исмаила (в христианстве и иудаизме Исаака). Пророк, конечно, сильно опечалился, но перечить Божьей воле не решился.
Тогда он повел сына в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка. И начал там приготовления к обряду. А сын даже не сопротивлялся, лишь только молился. Когда Ибрагим уже занёс руку для удара ножом, Аллах сделал так, что он не смог резать. И тогда человеческая жертва была заменена на ягнёнка.
О празднике и необходимости совершать жертвоприношения в этот день говорится в Коране. А пророк Мухаммед разъяснил, как именно проводить этот обряд.
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Собственно, само название Курбан-байрам - тюркская калька с арабского названия Ид аль-Адха, что означает "праздник жертвоприношения".
Это одна из двух главных мусульманских дат. Ещё один праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) приурочен к окончанию поста священного месяца Рамадан.
Отличие Курбан-байрама от Ураза-байрама в том, что на него верующие совершают куда больше обрядов. Помимо принесения в жертву животных, мусульмане читают дополнительные молитвы.
"Одним из примечательных элементов Курбан-байрама является то, что желательно возвеличивать и восхвалять Всевышнего на протяжении четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы", - объясняет муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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Когда и сколько отмечается Курбан-Байрам

Ежегодно дата Курбан-байрама сдвигается. Дело в том, что мусульманский религиозный календарь - лунно-солнечный, а светский - солнечный. В мусульманском году 12 месяцев и около 354 дней, что на 10-11 дней меньше, чем в году по Григорианскому календарю, которым пользуется весь светский мир.
Кроме того, каждая новая дата в мусульманском календаре начинается с заходом солнца предыдущего дня. А это значит, что праздник начинается вечером.
Курбан-байрам приходится на 10-й день мусульманского месяца Зуль-хиджа, то есть "месяца совершения хаджа". Хадж – это паломничество в Мекку, которое хотя бы раз в жизни обязан совершить каждый мусульманин. Там верующие совершают обряды, вспоминая историю жертвоприношения Ибрагима. Собственно Ид аль-Адха знаменует собой окончание хаджа.
В 2020 году 10-й день месяца Зуль-хиджа приходится на 31 июля. В следующем году он выпадет на 17 июля.
Даты лунного календаря вычисляют саудовские богословы. На их систему летоисчисления ориентируются почти все мусульмане, кроме тех, кто проживает в Юго-Восточной Азии. Там Курбан-байрам начинается на день позже. В 2020 году - 1 августа. На эту же дату ориентируются мусульмане в некоторых районах Дагестана.
Сам праздник принято отмечать четыре дня подряд. Но не везде. Например, в Турции он длится целых десять дней. А в Узбекистане и Таджикистане - три дня.
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Курбан-Байрам в России и мире

В мусульманских странах дни праздника официально являются выходными. В России же Курбан-байрам 31 июля будет праздничным в преимущественно мусульманских регионах: Татарстане, Башкирии и республиках Северного Кавказа.
Обычно в дни празднования, помимо торжественных богослужений, там устраиваются гуляния и концерты. Наиболее массовые мероприятия проводятся в Казани. Однако в этом году из-за пандемии их не будет.
Не будет масштабных празднований и во многих странах мира. А в Саудовской Аравии хадж совершают лишь 10 тысяч человек - только подданные королевства и проживающие на его территории иностранцы. В обычное время в Мекку в преддверии Курбан-байрама съезжаются более 2,5 миллионов мусульман.
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Что можно и чего нельзя делать

Накануне праздника, в День Арафат, верующие должны держать однодневный пост - не есть и не пить до захода солнца. Исключение делается только для паломников в Мекке.
Помимо праздничного намаза, верующие в этот день могут совершить жертвоприношение барана или верблюда. Мясо животного должно делиться на три части. Одну можно и нужно оставить себе. Другой - поделиться с соседями, родственниками и друзьями, независимо от их вероисповедания. А третью - отдать нуждающимся.
Духовенство не рекомендует резать барана в общественных местах - например, на городских улицах или во дворах многоквартирных домов. Жители крупных городов совершают обряд на специально отведенных для него площадках. Также они могут заранее заказать и оплатить доставку жертвенного мяса на дом.
В праздник Курбан-байрам нужно совершить полное омовение, надеть лучшую одежду и помазаться благовониями. А после приготовлений совершить такбир - восхваление Аллаха.
Нельзя в этот день ходить в грязной одежде. Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, который не позволяет сосредоточиться на духовном и совершить праздничные молитвы и обряды. Также нельзя ссориться с другими людьми и причинять им неудобства, отмечая праздник.
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Традиции и обычаи

На Курбан-байрам после утреннего праздничного намаза в мечети принято собираться за домашним столом. По случаю события мусульмане готовят различные блюда, в том числе из жертвенного мяса.
А у татар в этот день принято печь различные сладости - например, талкыш калеве с чак-чаком.
У различных народов в этот день также принято надевать праздничные национальные одежды. В них же верующие ходят друг к другу в гости в течение всех дней Курбан-байрама.
Именно в эти дни мусульмане особенно усердно заботятся о нуждающихся, раздают жертвенное мясо и милостыню, радуют подарками детей.
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Поздравления

В праздник жертвоприношения принято ходить друг к другу в гости и поздравлять со значимым для всех мусульман событием.
Последователи исламской религии традиционно приветствуют единоверцев следующими фразами на арабском языке:
"Ид мубарак!" - "С благословенным праздником!"
'"Иду-кум мубарак !"— "Да будет благословенен ваш праздник!"
"Ид аль-Адха мубарак!" — "С благословенным праздникомжертвоприношения!"
"Такъаббаля-Ллаhу минна ва-мин-кум!" — "Да примет Аллах от нас и от вас!"
"Такъаббаля-Ллаhу минна ва-мин-кум съалихьу ль-а’маль !"— "Да примет Аллах от нас и от вас праведные дела!"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
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