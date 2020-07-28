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Аксенов призвал в вопросе водоснабжения Крыма "включить мозги"
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в вопросе водоснабжения полуострова нужно "включить мозги" и задействовать современные технологии, а не рассчитывать на... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:46
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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РИА Новости
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353
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сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов призвал в вопросе водоснабжения Крыма "включить мозги"

18:45 28.07.2020 (обновлено: 23:46 28.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в вопросе водоснабжения полуострова нужно "включить мозги" и задействовать современные технологии, а не рассчитывать на возобновление поставок по Северо-Крымскому каналу.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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"Крым до Северо-Крымского канала успешно жил и развивался, нам нужно включить мозги. Время прошло. Технологии позволяют. Мы найдем выход с этого положения", - сказал журналистам Аксенов.
По его словам, сегодня большая часть воды для бытовых нужд подается из подземных источников, в этих целях, в том числе, строятся новые водоводы. По словам Аксенова, к решению вопроса водоснабжения привлечены ученые из Российской академии наук. На сегодня вопрос о введении ограничений по подаче воды населению не стоит, нерешенным остается вопрос орошения и мелиорации.
"Заменить 800 миллионов кубометров той воды, которая поступала в Северо-Крымском канале, пока нет возможности", - подчеркнул Аксенов.

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