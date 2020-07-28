Аксенов призвал в вопросе водоснабжения Крыма "включить мозги"

Своя вода не за горами. Первые трубы для водопровода привезли в Крым

Своя вода не за горами. Первые трубы для водопровода привезли в Крым

"Крым до Северо-Крымского канала успешно жил и развивался, нам нужно включить мозги. Время прошло. Технологии позволяют. Мы найдем выход с этого положения", - сказал журналистам Аксенов.