Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В некоторых странах Европы появились признаки второй волны эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.
"Все мы помним, что случилось в прошлый раз. Жизненно необходимо, чтобы мы здесь в Британии были готовы к этому и предприняли все необходимые меры, что мы и делаем", — добавил он.
Джонсон подчеркнул, что важно соблюдать введенные из-за пандемии ограничения, не нарушать социальную дистанцию, чаще мыть руки, носить маски в общественных местах.
Комментируя решение британских властей о двухнедельном карантине для всех, кто прибыл в страну из Испании, он подчеркнул, что это были вынужденные меры. По словам премьер-министра, если жители Великобритании возвращаются из мест, где началась "новая вспышка" заболевания, то они обязаны следовать этим предписания.
"Мы должны предпринимать быстрые и решительные действия в тех случаях, когда риски вновь начинают увеличиваться", — сказал премьер.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,3 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.
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