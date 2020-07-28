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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575074377.html
Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
воз
великобритания
европа
испания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, борис джонсон, воз, великобритания, европа, испания, в мире

Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе

23:23 28.07.2020 (обновлено: 23:26 28.07.2020)
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В некоторых странах Европы появились признаки второй волны эпидемии коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.
"Все мы помним, что случилось в прошлый раз. Жизненно необходимо, чтобы мы здесь в Британии были готовы к этому и предприняли все необходимые меры, что мы и делаем", — добавил он.
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Джонсон подчеркнул, что важно соблюдать введенные из-за пандемии ограничения, не нарушать социальную дистанцию, чаще мыть руки, носить маски в общественных местах.
Комментируя решение британских властей о двухнедельном карантине для всех, кто прибыл в страну из Испании, он подчеркнул, что это были вынужденные меры. По словам премьер-министра, если жители Великобритании возвращаются из мест, где началась "новая вспышка" заболевания, то они обязаны следовать этим предписания.
"Мы должны предпринимать быстрые и решительные действия в тех случаях, когда риски вновь начинают увеличиваться", — сказал премьер.
В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,3 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВОЗВеликобританияЕвропаИспанияВ мире
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