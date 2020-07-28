https://ria.ru/20200728/1575072694.html
Полиция проверит сообщения об избиении девушки в ТЦ в Петербурге
Полиция проводит проверку после конфликта девушки и охранника в торговом центре в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по городу и области. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:02
2020-07-28T22:02
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
https://ria.ru/20200720/1574603237.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_1030:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_5262d0a5aa518f2bb11cd88bd4244a43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта девушки и охранника в торговом центре в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по городу и области.
"Полиция проводит проверку по факту конфликта девушки и охранника в торговом центре", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
Ранее местные СМИ сообщили, что девушка пожаловалась на избиение охранниками в ТЦ "Галерея", у нее диагностировано сотрясение мозга. По данным СМИ, конфликт произошел из-за отсутствия маски у покупательницы.
С понедельника торговые центры, частные музеи и аквапарки возобновили работу в Санкт-Петербурге
в рамках смягчения ограничительных мер по COVID-19.