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Полиция проверит сообщения об избиении девушки в ТЦ в Петербурге
Полиция проводит проверку после конфликта девушки и охранника в торговом центре в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по городу и области. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T22:02
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
санкт-петербург, происшествия

Полиция проверит сообщения об избиении девушки в ТЦ в Петербурге

18:02 28.07.2020 (обновлено: 22:02 28.07.2020)
90
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта девушки и охранника в торговом центре в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по городу и области.
"Полиция проводит проверку по факту конфликта девушки и охранника в торговом центре", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
Ранее местные СМИ сообщили, что девушка пожаловалась на избиение охранниками в ТЦ "Галерея", у нее диагностировано сотрясение мозга. По данным СМИ, конфликт произошел из-за отсутствия маски у покупательницы.
С понедельника торговые центры, частные музеи и аквапарки возобновили работу в Санкт-Петербурге в рамках смягчения ограничительных мер по COVID-19.
Полицейский
20 июля, 15:54
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