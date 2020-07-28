Полиция проверит сообщения об избиении девушки в ТЦ в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта девушки и охранника в торговом центре в Петербурге, сообщили РИА Новости в ГУМВД по городу и области.

"Полиция проводит проверку по факту конфликта девушки и охранника в торговом центре", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Ранее местные СМИ сообщили, что девушка пожаловалась на избиение охранниками в ТЦ "Галерея", у нее диагностировано сотрясение мозга. По данным СМИ, конфликт произошел из-за отсутствия маски у покупательницы.