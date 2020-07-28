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Названы лучшие рестораны мира
Опубликован список лучших ресторанов мира по версии Travellers' Choice Awards. Рейтинг составлен пользователями портала TripAdvisor. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:58
юар
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1
юар
аргентина
великобритания
франция
япония
сша
буэнос-айрес (город)
колумбия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154954/22/1549542297_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_766b93450d0f9d94b015d55d7cd84381.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юар, аргентина, великобритания, франция, япония, сша, буэнос-айрес (город), колумбия, в мире

Названы лучшие рестораны мира

21:57 28.07.2020 (обновлено: 21:58 28.07.2020)
1416
© Depositphotos / frantic00Девушка ест суп в кафе
Девушка ест суп в кафе
© Depositphotos / frantic00
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Опубликован список лучших ресторанов мира по версии Travellers' Choice Awards. Рейтинг составлен пользователями портала TripAdvisor.
Первые две позиции заняли французские заведения Auberge Du Vieux Puits и La Ville Blanche, специализирующиеся на европейской и французской кухне. Третьим оказался аргентинский ресторан Chila.
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На четвертом месте расположился британский ресторан The Black Swan в местечке Олдстед в графстве Норт-Йоркшир. Пятерку лидеров замыкает заведение Leo в колумбийской Боготе, которое известно блюдами латиноамериканской кухни.
Шестая строчка рейтинга досталась аргентинскому ресторану Aramburu в Буэнос-Айресе, седьмая — французскому заведению Restaurant La Maison d'a Cote, на восьмом месте оказался ресторан "040" в Сантьяго. Девятым стало заведение Ise Sueyoshi в Японии, а десятым — The Fat Duck в Великобритании.
В список также вошли рестораны, которые находятся в Германии, Китае, ЮАР, Испании, Нидерландах, Италии, Новой Зеландии, Израиле, США и Мексике.
Ника Ганич
7 июня, 08:00Туризм
Ника Ганич — о том, как есть и не толстеть и готовить полезные блюда
92411112
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ТуризмЮАРАргентинаВеликобританияФранцияЯпонияСШАБуэнос-Айрес (город)КолумбияВ мире
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