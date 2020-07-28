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Источник сообщил об ограблении банка в Петербурге
Неизвестный мужчина под угрозой оружия ограбил банк в Петербурге, сумма похищенного уточняется, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:40
васильевский остров
санкт-петербург
происшествия
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васильевский остров
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
васильевский остров, санкт-петербург, происшествия

Источник сообщил об ограблении банка в Петербурге

21:40 28.07.2020
1653
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Неизвестный мужчина под угрозой оружия ограбил банк в Петербурге, сумма похищенного уточняется, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся", - сказал собеседник агентства.
Сумма похищенного уточняется, пострадавших нет. Нападавшего разыскивают.
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