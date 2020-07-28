Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. ЦИК Чувашии зарегистрировал ЦИК Чувашии зарегистрировал Сергея Матвеева в качестве первого кандидата на должность главы республики, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.

ЦИК Чувашии завершил прием документов на выборы главы республики вечером 24 июля. Всего о своем участии в выборах главы Чувашии уведомляли 12 человек, но необходимые документы предоставили только пятеро – врио главы республики Олег Николаев в качестве самовыдвиженца, Сергей Матвеев (партия " Патриоты России "), Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Константин Степанов ( ЛДПР ) и Александр Андреев ( КПРФ ).

"Двадцать восьмого июля Центральная избирательная комиссии региона приняла решение о регистрации Сергея Матвеева кандидатом на должность главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.

Также в ходе заседания комиссии были приняты решения об отказе в регистрации шести кандидатам на должность главы республики - Юрию Шакееву, Николаю Коклейкину, Андрею Ильдеменову, Роману Васильеву, Максиму Чепелю, Петру Петрянкину. "Данные кандидаты не представили необходимые документы для регистрации, не собрали подписи избирателей и депутатов представительных органов муниципальных образований", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что у ЦИК Чувашии есть срок до 10 дней, чтобы определить круг претендентов на пост главы республики, чьи фамилии будут включены в избирательный бюллетень.