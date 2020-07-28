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Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Чувашии
ЦИК Чувашии зарегистрировал Сергея Матвеева в качестве первого кандидата на должность главы республики, сообщается на сайте избирательной комиссии региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:04
сергей матвеев
чувашская республика (чувашия)
патриоты россии
политика
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сергей матвеев, чувашская республика (чувашия), патриоты россии, политика

Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Чувашии

21:04 28.07.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. ЦИК Чувашии зарегистрировал Сергея Матвеева в качестве первого кандидата на должность главы республики, сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
ЦИК Чувашии завершил прием документов на выборы главы республики вечером 24 июля. Всего о своем участии в выборах главы Чувашии уведомляли 12 человек, но необходимые документы предоставили только пятеро – врио главы республики Олег Николаев в качестве самовыдвиженца, Сергей Матвеев (партия "Патриоты России"), Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Константин Степанов (ЛДПР) и Александр Андреев (КПРФ).
"Двадцать восьмого июля Центральная избирательная комиссии региона приняла решение о регистрации Сергея Матвеева кандидатом на должность главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.
Также в ходе заседания комиссии были приняты решения об отказе в регистрации шести кандидатам на должность главы республики - Юрию Шакееву, Николаю Коклейкину, Андрею Ильдеменову, Роману Васильеву, Максиму Чепелю, Петру Петрянкину. "Данные кандидаты не представили необходимые документы для регистрации, не собрали подписи избирателей и депутатов представительных органов муниципальных образований", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что у ЦИК Чувашии есть срок до 10 дней, чтобы определить круг претендентов на пост главы республики, чьи фамилии будут включены в избирательный бюллетень.
Выборы главы Чувашской Республики состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Работа информационного центра ЦИК РФ
27 июля, 13:53
ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования
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Сергей МатвеевЧувашская Республика (Чувашия)Патриоты РоссииПолитика
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