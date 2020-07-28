https://ria.ru/20200728/1575071628.html
Зарегистрирован первый кандидат на должность главы Чувашии
ЦИК Чувашии зарегистрировал Сергея Матвеева в качестве первого кандидата на должность главы республики, сообщается на сайте избирательной комиссии региона. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:04
2020-07-28T21:04
сергей матвеев
чувашская республика (чувашия)
патриоты россии
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей матвеев, чувашская республика (чувашия), патриоты россии, политика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости.
ЦИК Чувашии зарегистрировал Сергея Матвеева
в качестве первого кандидата на должность главы республики, сообщается на сайте
избирательной комиссии региона.
ЦИК Чувашии завершил прием документов на выборы главы республики вечером 24 июля. Всего о своем участии в выборах главы Чувашии уведомляли 12 человек, но необходимые документы предоставили только пятеро – врио главы республики Олег Николаев
в качестве самовыдвиженца, Сергей Матвеев (партия "Патриоты России
"), Николай Степанов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Константин Степанов (ЛДПР
) и Александр Андреев (КПРФ
).
"Двадцать восьмого июля Центральная избирательная комиссии региона приняла решение о регистрации Сергея Матвеева кандидатом на должность главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении.
Также в ходе заседания комиссии были приняты решения об отказе в регистрации шести кандидатам на должность главы республики - Юрию Шакееву, Николаю Коклейкину, Андрею Ильдеменову, Роману Васильеву, Максиму Чепелю, Петру Петрянкину. "Данные кандидаты не представили необходимые документы для регистрации, не собрали подписи избирателей и депутатов представительных органов муниципальных образований", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что у ЦИК Чувашии есть срок до 10 дней, чтобы определить круг претендентов на пост главы республики, чьи фамилии будут включены в избирательный бюллетень.
Выборы главы Чувашской Республики
состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.