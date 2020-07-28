https://ria.ru/20200728/1575071320.html
Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки выросло на 963
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:53
2020-07-28T20:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
турция
в мире
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турция
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире