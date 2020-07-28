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Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки выросло на 963
Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки выросло на 963

20:53 28.07.2020
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 28 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 963, умерли 15 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлено 963 новых случая COVID-19, всего заразившихся - 227 982. Умерли 15 больных, всего умерших – 5645. Вылечились сегодня 1092 пациента, всего - 211 561", - написал Коджа в сети микроблогов Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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