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Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире телеканала "Россия 1" озвучил единственный способ установить мир в Донбассе. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T21:08
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, киев, украина, в мире

Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

20:35 28.07.2020 (обновлено: 21:08 28.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТанк украинской армии в Донбассе
Танк украинской армии в Донбассе
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Танк украинской армии в Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире телеканала "Россия 1" озвучил единственный способ установить мир в Донбассе.
"По всей линии разграничения в Донбассе нужно принимать политические решения и разводить силы и средства. Иначе добиться мира невозможно", — сказал он.
Он выразил мнение, что договоренности о временном перемирии будут рано или поздно нарушены.
"Обязательно найдется кто-то, кто выстрелит", — пояснил Килинкаров.
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По его словам, это станет причиной для нового витка конфликта, а украинские власти "раскрутят" его до мирового масштаба.

"Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны — это их политическая смерть", — подчеркнул собеседник телеканала.

По мнению экс-депутата, на Украине закончится хаос, только когда всех участников госпереворотов привлекут к ответственности.
"Выход из тупика, в который мы зашли, там же, где и вход: нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту, и только после этого эта страна как-то успокоится", — подытожил Килинкаров.
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