Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире телеканала "Россия 1" озвучил единственный способ установить мир в Донбассе.
"По всей линии разграничения в Донбассе нужно принимать политические решения и разводить силы и средства. Иначе добиться мира невозможно", — сказал он.
Он выразил мнение, что договоренности о временном перемирии будут рано или поздно нарушены.
"Обязательно найдется кто-то, кто выстрелит", — пояснил Килинкаров.
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По его словам, это станет причиной для нового витка конфликта, а украинские власти "раскрутят" его до мирового масштаба.
"Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны — это их политическая смерть", — подчеркнул собеседник телеканала.
По мнению экс-депутата, на Украине закончится хаос, только когда всех участников госпереворотов привлекут к ответственности.
"Выход из тупика, в который мы зашли, там же, где и вход: нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту, и только после этого эта страна как-то успокоится", — подытожил Килинкаров.
Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
На днях контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
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