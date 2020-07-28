Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

"По всей линии разграничения в Донбассе нужно принимать политические решения и разводить силы и средства. Иначе добиться мира невозможно", — сказал он.

Он выразил мнение, что договоренности о временном перемирии будут рано или поздно нарушены.

"Обязательно найдется кто-то, кто выстрелит", — пояснил Килинкаров.

По его словам, это станет причиной для нового витка конфликта, а украинские власти "раскрутят" его до мирового масштаба.

"Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны — это их политическая смерть", — подчеркнул собеседник телеканала.

По мнению экс-депутата, на Украине закончится хаос, только когда всех участников госпереворотов привлекут к ответственности.

"Выход из тупика, в который мы зашли, там же, где и вход: нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту, и только после этого эта страна как-то успокоится", — подытожил Килинкаров.

Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве . Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске , но и после договоренностей о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.