Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575070366.html
В ДНР назвали Кучму конструктивным переговорщиком по Донбассу
Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма - один из немногих украинских переговорщиков, кто конструктивно подходил к... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:19
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
наталья никонорова
вооруженный конфликт на востоке украины
мид днр
донецкая народная республика
леонид кучма
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:81:2725:1613_1400x0_80_0_0_c59a352a7d84a2b409ab3fa053bf308e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575059624.html
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:81:2725:1613_1400x0_80_0_0_c59a352a7d84a2b409ab3fa053bf308e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:0:2725:2043_1400x0_80_0_0_ac9c5beb03d4641a791bec267c7dcac8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_313:0:2360:2047_1400x0_80_0_0_ea6c639a37853d885ba09823252e5c60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, наталья никонорова, вооруженный конфликт на востоке украины, мид днр, донецкая народная республика, леонид кучма, киев, украина, в мире

В ДНР назвали Кучму конструктивным переговорщиком по Донбассу

20:19 28.07.2020
1280
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Украины Леонид Данилович Кучма
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма - один из немногих украинских переговорщиков, кто конструктивно подходил к совещаниям по Донбассу, его приемники должны сделать правильные выводы из его работы по урегулированию конфликта, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Кучма во вторник прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Второму президенту Украины в этом году исполнится 82 года.
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Вчера, 17:01Сказано в эфире
"Дивиденды из Вашингтона". Почему Кучма ушел из ТКГЭкс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Политолог Алексей Бычков в эфире радио Sputnik предположил, чем могло быть вызвано решение украинского политика.
"Как опытный управленец и дипломат, Леонид Кучма являлся одним из немногих со стороны украинских переговорщиков, демонстрировавших конструктивный подход к переговорам. В том числе благодаря его взвешенной позиции стало возможным согласование дополнительных мер", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она также выразила надежду, что "преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в контактной группе".
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Меры обеспечения перемирия в Донбассе, согласованные контактной группой, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
763013
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеНаталья НиконороваВооруженный конфликт на востоке УкраиныМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Врач у окна в госпитале COVID-19
Число жертв коронавируса в мире превысило 650 тысяч
Танк украинской армии в Донбассе
Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград"
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число зараженных коронавирусом в Британии за сутки увеличилось на 581
Телефоны в дежурной части ОВД
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в магазине "Ашан" на севере Москвы
Оплата коммунальных услуг
Жители Пермского края переплачивали за ЖКУ во время снегопадов и дождей
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Тихановская ответила на вопрос, чей Крым
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
На востоке Москвы нашли предмет, похожий на мину времен войны
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
У 65 из 94 спасенных на Мальте мигрантов обнаружили коронавирус
Американский истребитель F-35A Lightning II
СМИ: Польша побоялась размещать F-35 у российских границ
Киев
В Киеве переименовали улицу Российскую
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США
Истребитель Су-27СМ
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Светлана Тихановская
Политолог объяснил слова Тихановской о "ненужности" интеграции с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26В Бразилии за сутки выявили более 40 тысяч случае коронавируса
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
Лента новостейМолния