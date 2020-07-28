В ДНР назвали Кучму конструктивным переговорщиком по Донбассу

Кучма во вторник прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Второму президенту Украины в этом году исполнится 82 года.

"Как опытный управленец и дипломат, Леонид Кучма являлся одним из немногих со стороны украинских переговорщиков, демонстрировавших конструктивный подход к переговорам. В том числе благодаря его взвешенной позиции стало возможным согласование дополнительных мер", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она также выразила надежду, что "преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в контактной группе".