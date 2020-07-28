В ДНР назвали Кучму конструктивным переговорщиком по Донбассу

ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины, представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма - один из немногих украинских переговорщиков, кто конструктивно подходил к совещаниям по Донбассу, его приемники должны сделать правильные выводы из его работы по урегулированию конфликта, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Кучма во вторник прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Второму президенту Украины в этом году исполнится 82 года.
"Как опытный управленец и дипломат, Леонид Кучма являлся одним из немногих со стороны украинских переговорщиков, демонстрировавших конструктивный подход к переговорам. В том числе благодаря его взвешенной позиции стало возможным согласование дополнительных мер", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она также выразила надежду, что "преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в контактной группе".
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Меры обеспечения перемирия в Донбассе, согласованные контактной группой, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения