Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения

"Она идет сверх того, что вы платите разработчикам за любой сервис или игру. Несмотря на то что при покупке телефона Apple уже взяла с вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, вы продолжаете платить уже после того, как заплатили", — пояснил он.