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Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-29T00:37
telegram (приложение)
apple iphone
apple
павел дуров
технологии
экономика
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Помяните мой прогноз – следующей работой Дурова будет создание аналога Интернета, в котором анонимность на 100% будет исключена, вход в эту программу будет производиться после 100% идентификации личности.
29
На месте Павла я бы стал посматривать вверх, когда идёшь под многоэтажным домом, вдруг что-нибудь невзначай упадёт.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_3395c2be36e485b8dda39b6fc73b01c6.jpg
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telegram (приложение), apple iphone, apple, павел дуров, технологии, экономика

Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения

19:42 28.07.2020 (обновлено: 00:37 29.07.2020)
37247
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
Так, по его словам, 30-процентная комиссия компании увеличивает стоимость всех приложений и цифровых покупок для пользователей.
"Она идет сверх того, что вы платите разработчикам за любой сервис или игру. Несмотря на то что при покупке телефона Apple уже взяла с вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, вы продолжаете платить уже после того, как заплатили", — пояснил он.
Еще один нюанс касается цензуры содержимого приложений для iPhone: Apple цензурирует приложения в App Store, а также запрещает разработчикам рассказывать пользователям, что определенный контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple. Отдельный пункт касается снижения конфиденциальности — через аккаунт Apple каждое приложение и полученное уведомление будет привязываться к учетной записи пользователя, что позволит отслеживать его действия, предупреждает Дуров.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
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Помимо этого, политика Apple предполагает задержку обновлений приложений на несколько дней или недель после того, как они выпускаются разработчиками, поскольку компания часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин, считает основатель Telegram.
"К 30-процентной комиссии Apple добавляются остальные траты разработчиков: налоги (НДС ≈ 20%), зарплаты, расходы на разработку, оборудование, маркетинг. В гипотетическом мире без комиссий Apple многие приложения были бы прибыльными, но так как в реальном мире Apple вынуждает отдавать ей треть выручки, они часто оказываются нежизнеспособны. В результате многих полезных приложений, которые могли бы нас радовать сегодня, просто не существует: они обанкротились либо так и не появились", — считает он.
Еще два пункта касаются рекламы в приложениях, которую разработчики вынуждены показывать для покрытия своих расходов, а также снижения качества приложений.
"Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений. Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок. Результат — мы используем менее качественные сервисы", — заключил Дуров.
Основатель Вконтакте Павел Дуров
9 июля, 20:51
Дуров призвал обязать Apple открыть для пользователей одну возможность
234731520
Обсудить 14
Telegram (приложение)Apple iPhoneAppleПавел ДуровТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Помяните мой прогноз – следующей работой Дурова будет создание аналога Интернета, в котором анонимность на 100% будет исключена, вход в эту программу будет производиться после 100% идентификации личности.
28 июля, 20:58
Igor Loshkov
1922006
На месте Павла я бы стал посматривать вверх, когда идёшь под многоэтажным домом, вдруг что-нибудь невзначай упадёт.
28 июля, 20:07
lleodan63
1260011
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