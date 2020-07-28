Twitter временно запретил сыну Трампа делать публикации

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно ограничила возможность сына президента США Дональда Трампа-младшего публиковать сообщения в своем микроблоге за распространение ложной информации о Социальная сеть Twitter временно ограничила возможность сына президента США Дональда Трампа-младшего публиковать сообщения в своем микроблоге за распространение ложной информации о COVID-19

Ранее представитель Трампа-младшего сообщил в Twitter, что социальная сеть деактивировала его аккаунт за публикацию видео, на котором врачи говорят о гидроксихлорохине, и приложил к своей публикации скриншот, в котором сообщается, что Twitter временно ограничил некоторые возможности аккаунта из-за нарушения "правил" компании.

Twitter, в свою очередь, ответил на это сообщение, заявив, что некоторые возможности аккаунта будут ограничены лишь временно - в течение 12 часов, а публикация с видео была удалена из-за содержащейся в ней ложной информации.

Ранее сообщалось, что Facebook, Twitter и YouTube удалили набравшее миллионы просмотров видео, на котором группа "американских врачей" утверждает, что маски не помогут в борьбе с распространением COVID-19, а гидроксихлорохин способен лечить от коронавирус. Видео быстро стало популярным: в Facebook оно успело набрать более 14 миллионов просмотров, им поделились свыше 600 тысяч до его удаления из-за "распространения ложной информации", в YouTube его успели посмотреть 40 тысяч раз. Сервис микроблогов Twitter удалил это видео после того, как одной из его версией поделился президент США Дональд Трамп

Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований не нашли пользы от применения этого препарата. Трамп критиковал результаты этих исследований.