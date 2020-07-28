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Twitter временно запретил сыну Трампа делать публикации
Социальная сеть Twitter временно ограничила возможность сына президента США Дональда Трампа-младшего публиковать сообщения в своем микроблоге за распространение РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:55
дональд трамп
воз
сша
twitter
в мире
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дональд трамп, воз, сша, twitter, в мире

Twitter временно запретил сыну Трампа делать публикации

18:55 28.07.2020
354
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно ограничила возможность сына президента США Дональда Трампа-младшего публиковать сообщения в своем микроблоге за распространение ложной информации о COVID-19.
Ранее представитель Трампа-младшего сообщил в Twitter, что социальная сеть деактивировала его аккаунт за публикацию видео, на котором врачи говорят о гидроксихлорохине, и приложил к своей публикации скриншот, в котором сообщается, что Twitter временно ограничил некоторые возможности аккаунта из-за нарушения "правил" компании.
Президент США Дональд Трамп
19 июля, 09:53
Twitter удалил видео, которым поделился Трамп
Twitter, в свою очередь, ответил на это сообщение, заявив, что некоторые возможности аккаунта будут ограничены лишь временно - в течение 12 часов, а публикация с видео была удалена из-за содержащейся в ней ложной информации.
Ранее сообщалось, что Facebook, Twitter и YouTube удалили набравшее миллионы просмотров видео, на котором группа "американских врачей" утверждает, что маски не помогут в борьбе с распространением COVID-19, а гидроксихлорохин способен лечить от коронавирус. Видео быстро стало популярным: в Facebook оно успело набрать более 14 миллионов просмотров, им поделились свыше 600 тысяч до его удаления из-за "распространения ложной информации", в YouTube его успели посмотреть 40 тысяч раз. Сервис микроблогов Twitter удалил это видео после того, как одной из его версией поделился президент США Дональд Трамп.
Трамп ранее заявил, что принимает гидроксихлорохин в качестве профилактики от коронавируса. Однако ряд исследований не нашли пользы от применения этого препарата. Трамп критиковал результаты этих исследований.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в июне приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса. Эксперт ВОЗ отметила, что решение было основано на трех параметрах, в том числе собственных данных ВОЗ о лекарстве и результатах тестов, проведенных в Великобритании. Американский медицинский регулятор FDA 15 июня также убрал препараты хлорохин и гидроксихлорохин из списка разрешенных для лечения COVID-19.
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Дональд ТрампВОЗСШАTwitterВ мире
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