"Татнефть" и казахстанская ГК "Аллюр" построят в Казахстане шинный завод

Предполагаемая мощность нового производства – 3 миллиона легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 миллиона грузовых шин в год. Запустить производство планируется в 2022 году. В рамках проекта будет создано порядка 800 рабочих мест.

Группа компаний "Аллюр" является акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана ТОО "СарыаркаАвтоПром", официальным дистрибьютором, производителем и дилером брендов JAC, Ankai, Yutong, Peugeot, производителем Hyundai, Ravon, Niva Chevrolet, UAZ, MAN и официальным дилером Suzuki, Mitsubishi и Ravon на территории Казахстана. "СарыаркаАвтоПром" - первая и единственная производственная площадка на территории Казахстана, запустившая производство легковых автомобилей по мелкоузловому методу, а также осуществляющая производство всех типов транспортных средств.