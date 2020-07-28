"Татнефть" и казахстанская ГК "Аллюр" построят в Казахстане шинный завод

КАЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Российская компания "Татнефть" и казахстанская группа компаний "Аллюр" подписали дорожную карту и соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия и строительству в Казахстане завода по выпуску легковых шин, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Соглашение о намерениях и дорожная карта по реализации инвестиционного проекта между ПАО "Татанефть" и компанией "Аллюр" подписаны в Нижнекамске… Проект соглашения предусматривает создание совместного предприятия и строительство в Казахстане завода по выпуску легковых, легкогрузовых и грузовых шин", - говорится в сообщении.
Подписи под документом поставили генеральный директор компании "Татнефть" Наиль Маганов и председатель совета директоров группы компаний "Аллюр" Андрей Лаврентьев. В церемонии приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
Предполагаемая мощность нового производства – 3 миллиона легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 миллиона грузовых шин в год. Запустить производство планируется в 2022 году. В рамках проекта будет создано порядка 800 рабочих мест.
Как заявил Песошин, новый завод позволит обеспечить потребности казахстанского рынка в современной шинной продукции. Он также напомнил, что в 2019 году шинными предприятиями "Татнефти" было произведено более 10 миллионов шин. По информации генерального директора "Татнефти" Наиля Маганова, для компании создание нового производства станет ещё одним шагом к укреплению позиций шинного комплекса.
"Татнефть" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в РФ комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".
Группа компаний "Аллюр" является акционером крупнейшего автопроизводителя Казахстана ТОО "СарыаркаАвтоПром", официальным дистрибьютором, производителем и дилером брендов JAC, Ankai, Yutong, Peugeot, производителем Hyundai, Ravon, Niva Chevrolet, UAZ, MAN и официальным дилером Suzuki, Mitsubishi и Ravon на территории Казахстана. "СарыаркаАвтоПром" - первая и единственная производственная площадка на территории Казахстана, запустившая производство легковых автомобилей по мелкоузловому методу, а также осуществляющая производство всех типов транспортных средств.
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