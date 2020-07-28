Исторический облик Рязани важно сохранить для потомков, заявил губернатор

РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. Историческое пространство в центре Историческое пространство в центре Рязани очень важно сохранить для потомков, однако нельзя останавливать жизнь и развитие города, заявил губернатор области Николай Любимов на заседании регионального правительства.

На заседании, которое прошло во вторник, был утвержден перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Рязанской области . Кроме того, был одобрен проект постановления о включении в данный список города Рязани, утверждении границ его территории и предмета охраны.

По словам начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Дениса Зайцева, в границу исторического поселения города Рязань планируется включить территорию областного центра, сложившуюся в результате реализации генерального плана 1780 года, а также часть улицы Циолковского и Первомайский проспект, что составляет около 2,3% от территории города. К предмету охраны отнесены археологический культурный слой, исторически ценные градоформирующие объекты, объекты культурного наследия, историческая планировка, природный и культурный ландшафт, основные панорамы.

Как отметил Любимов , данный законопроект тщательно готовился государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области, при этом работа была проведена достаточно оперативно. Документ прошел широкое обсуждение с привлечением городских властей, экспертов, градозащитников.

"Это делается впервые. Новое законодательство теперь позволяет учитывать и налагать необходимые ограничения для того, чтобы действительно сохранить застройку, видовую композицию, исторический ландшафт Рязани, и в тоже время не остановить стройку, реконструкцию, в том числе в центре города", – сказал Николай Любимов.

Губернатор подчеркнул, что решение о принятии для областного центра статуса исторического поселения регионального значения принималось с учетом стратегически значимых задач.

"С одной стороны, мы сохраним для потомков историческое пространство в центре города Рязани, с другой – не остановим его жизнь и развитие", - сказал Любимов.

Глава региона добавил, что все архитектурно-планировочные решения при строительстве и реконструкции объектов необходимо будет согласовывать с региональным органом охраны объектов культурного наследия. По словам Любимова, в предыдущие годы частными застройщиками было выкуплено много старых деревянных и малоэтажных домов, которые расселены и сейчас разрушаются. Губернатор поручил государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области совместно с администрацией города, главным архитектором региона, собственниками выработать приемлемые решения, которые позволят либо восстанавливать эти дома, если это возможно, либо на их месте возводить строения, которые станут украшением исторического центра Рязани.

"Это очень серьезная работа, важный первый шаг. Необходимо развивать центр города в правильном направлении", – сказал Любимов.

Он предложил рассмотреть возможность создания коллегиального органа с тем, чтобы принимать грамотные решения по конкретным объектам и территориям в границах поселения. По словам главы администрации Рязани Елены Сорокиной, утвержденный на заседании регионального правительства законопроект является исторически значимым.

"Это стало возможным благодаря неравнодушию рязанцев, и прежде всего, личному участию губернатора. Администрация Рязани будет всемерно содействовать реализации этого стратегического документа. Спасибо за поддержку", - сказала Сорокина