МСП Банк предоставил кредит на развитие ульяновской транспортной компании

Финансовая поддержка под 2% годовых для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("Программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости. Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.