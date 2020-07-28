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МСП Банк предоставил кредит на развитие ульяновской транспортной компании
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил ульяновской компании по перевозке грузов "Союз-Логистик" кредит на сумму 75 миллионов рублей по ставке 2%... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:16
корпорация мсп
мсп банк
экономика
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РИА Новости
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корпорация мсп, мсп банк, экономика

МСП Банк предоставил кредит на развитие ульяновской транспортной компании

18:16 28.07.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил ульяновской компании по перевозке грузов "Союз-Логистик" кредит на сумму 75 миллионов рублей по ставке 2% годовых, сообщает пресс-служба банка.
Средства направлены на развитие деятельности компании. Ранее МСП Банк открыл предприятию кредит на сохранение штата сотрудников на сумму 10 миллионов рублей по ставке 0% годовых.
В сообщении отмечается, что в период пандемии компании удалось избежать сокращения штата сотрудников при помощи мер поддержки, а также реализовать проекты по расширению региональной сети за счет создания обособленных подразделений в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Чите и открыть новые рабочие места.
Компания Союз-Логистик специализируется на перевозке различных видов грузов по территории центральных регионов России, Поволжья, Урала и Сибири, Дальнего Востока. Предприятие предоставляет услуги по транспортировке грузов в тентованных и рефрижераторных прицепах, а также специализированных прицепах для перевозки лома и металлопроката.
Баннеры МСП банка
21 июля, 10:27
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Финансовая поддержка под 2% годовых для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("Программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости. Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.
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Корпорация МСПМСП БанкЭкономика
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