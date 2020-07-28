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Распространение нового коронавируса
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В Таджикистане за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом
Сорок один новый случай заражения COVID-19 зарегистрировано в Таджикистане за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
таджикистан
в мире
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом

18:01 28.07.2020
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Сорок один новый случай заражения COVID-19 зарегистрировано в Таджикистане за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.
"По состоянию на вечер вторника в Таджикистане зарегистрировано 41 новое заболевание коронавирусом, всего в стране сейчас 7276 больных COVID-19", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в стране после коронавивуса излечились 6 065 человек (83,3%), число умерших осталось прежним - 60.
"За последние сутки в медучреждениях под наблюдением врачей находятся 90 инфицированных, а 37 выписаны после излечения", - добавили в пресс-центре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
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