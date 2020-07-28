Украинская партия "Оппозиционная платформа" заявила о погроме в ее офисе

КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о нападении радикалов на ее офис в Мариуполе Донецкой области, считает эти действия попыткой дестабилизировать обстановку в регионе и стране.
"В Мариуполе в ночь с 27 на 28 июля неизвестные совершили нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Радикалы разбили окна и испачкали стены зеленкой", - говорится в сообщении на сайте партии во вторник.
Политсила потребовала правовой оценки "действий лжепатриотов и провокаторов, полноценного расследования и реакции соответствующих органов". "Все лица, пытающиеся таким образом дестабилизировать обстановку в регионе и стране, должны понести наказание. Это касается и организаторов, и исполнителей", – добавили в партии.
Ранее в "Оппозиционная платформе – За жизнь" сообщали, что в последние месяцы были совершены нападения на ее приемные в Краматорске, Харькове и Киеве.
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