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Украинская партия "Оппозиционная платформа" заявила о погроме в ее офисе
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о нападении радикалов на ее офис в Мариуполе Донецкой области, считает эти действия попыткой... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:35
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
харьков
мариуполь
краматорск
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, харьков, мариуполь, краматорск, в мире

Украинская партия "Оппозиционная платформа" заявила о погроме в ее офисе

17:35 28.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о нападении радикалов на ее офис в Мариуполе Донецкой области, считает эти действия попыткой дестабилизировать обстановку в регионе и стране.
"В Мариуполе в ночь с 27 на 28 июля неизвестные совершили нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Радикалы разбили окна и испачкали стены зеленкой", - говорится в сообщении на сайте партии во вторник.
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Политсила потребовала правовой оценки "действий лжепатриотов и провокаторов, полноценного расследования и реакции соответствующих органов". "Все лица, пытающиеся таким образом дестабилизировать обстановку в регионе и стране, должны понести наказание. Это касается и организаторов, и исполнителей", – добавили в партии.
Ранее в "Оппозиционная платформе – За жизнь" сообщали, что в последние месяцы были совершены нападения на ее приемные в Краматорске, Харькове и Киеве.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеХарьковМариупольКраматорскВ мире
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