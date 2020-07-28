Украинская партия "Оппозиционная платформа" заявила о погроме в ее офисе

"В Мариуполе в ночь с 27 на 28 июля неизвестные совершили нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Радикалы разбили окна и испачкали стены зеленкой", - говорится в сообщении на сайте партии во вторник.