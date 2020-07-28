При столкновении поездов в Петербурге удалось избежать разлива топлива

Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после схода с рельсов грузовых электровозов в Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как ранее информировала компания "РЖД" , во вторник днем на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. По уточненным данным МЧС , после столкновения грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и порожний вагон. Один человек госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй после осмотра медиками отказался от госпитализации.

"По предварительным данным, два локомотива, задев друг друга по касательной, сошли с рельсов. Разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.

Как уточняет надзорное ведомство на транспорте, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту происшествия.