https://ria.ru/20200728/1575061886.html
При столкновении поездов в Петербурге удалось избежать разлива топлива
Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после схода с рельсов грузовых электровозов в Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:34
2020-07-28T19:22
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
санкт-петербург
происшествия
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россия
санкт-петербург
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РИА Новости
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Столкновение двух электровозов в Санкт-Петербурге. Кадры СК
28 июля 2020 года произошло столкновение двух электровозов на станции Купчинская в черте города Санкт-Петербург. В результате аварии пострадал машинист одного из поезда. Он доставлен в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.
2020-07-28T17:34
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, санкт-петербург, происшествия