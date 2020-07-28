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При столкновении поездов в Петербурге удалось избежать разлива топлива
Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после схода с рельсов грузовых электровозов в Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:22
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
санкт-петербург
происшествия
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Столкновение двух электровозов в Санкт-Петербурге. Кадры СК
28 июля 2020 года произошло столкновение двух электровозов на станции Купчинская в черте города Санкт-Петербург. В результате аварии пострадал машинист одного из поезда. Он доставлен в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, санкт-петербург, происшествия

При столкновении поездов в Петербурге удалось избежать разлива топлива

17:34 28.07.2020 (обновлено: 19:22 28.07.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкЭлектровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано после схода с рельсов грузовых электровозов в Петербурге, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Как ранее информировала компания "РЖД", во вторник днем на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. По уточненным данным МЧС, после столкновения грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и порожний вагон. Один человек госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй после осмотра медиками отказался от госпитализации.
Появилось видео с места столкновения трех локомотивов в Санкт-Петербурге
Вчера, 16:49
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
"По предварительным данным, два локомотива, задев друг друга по касательной, сошли с рельсов. Разлива нефтепродуктов не имеется", - говорится в сообщении.
Как уточняет надзорное ведомство на транспорте, Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту происшествия.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДСанкт-ПетербургПроисшествия
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