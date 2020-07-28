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Новое оружие России
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Россия прорабатывает поставку Турции второй партии С-400
Россия работает над поставками второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:45
новое оружие россии
юрий борисов (вице-премьер)
с-400 «триумф»
ростех
владимир путин
сергей чемезов
турция
безопасность
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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юрий борисов (вице-премьер), с-400 «триумф», ростех, владимир путин, сергей чемезов, турция, безопасность, в мире

Россия прорабатывает поставку Турции второй партии С-400

17:17 28.07.2020 (обновлено: 17:45 28.07.2020)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия работает над поставками второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Глава госкорпорации рассказал о досрочном исполнении контракта на поставку Турции систем С-400. Чемезов отметил, что это первая сделка такого масштаба со страной — членом НАТО, сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов.
"Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки", — цитирует его сайт Кремля.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Сделка между двумя странами вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от контракта и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменой продажи Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия готова заключить с Турцией новый контракт на поставку комплексов С-400. В июне стороны достигли согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.
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16 июля, 21:48
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Новое оружие РоссииЮрий Борисов (вице-премьер)С-400 «Триумф»РостехВладимир ПутинСергей ЧемезовТурцияБезопасностьВ мире
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