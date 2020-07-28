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Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая
Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился компенсировать Минобороны РФ почти 133 миллиона рублей, которые ведомство потратило на авиационное топливо, когда... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:14
коронавирус в россии
россия
михаил мишустин
китай
экономика
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, китай, экономика

Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая

17:14 28.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВысотное здание гостиницы "Украина", Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Высотное здание гостиницы Украина, Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился компенсировать Минобороны РФ почти 133 миллиона рублей, которые ведомство потратило на авиационное топливо, когда доставляло из Китая в Россию медицинские средства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Выделить в 2020 году Минобороны России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 132828 тысячи рублей, имея в виду восполнение финансовых средств, затраченных на аэродромное обслуживание и заправку авиационным топливом воздушного транспорта Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к перевозке медицинского имущества и оборудования из Китайской Народной республики в Российскую Федерацию", - говорится в документе.
Отмечается, что затраты Минобороны были направлены на "противодействие распространению новой коронавирусной инфекции на территорию Российской Федерации".
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