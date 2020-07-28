Правительство оценило затраты военных на доставку медпомощи из Китая

"Выделить в 2020 году Минобороны России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 132828 тысячи рублей, имея в виду восполнение финансовых средств, затраченных на аэродромное обслуживание и заправку авиационным топливом воздушного транспорта Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к перевозке медицинского имущества и оборудования из Китайской Народной республики в Российскую Федерацию", - говорится в документе.