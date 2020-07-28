Вдова экс-главы Чувашии обжаловала прекращение производства по его иску

Ранее адвокат Александр Маев заявил ходатайство о замене истца на Ларису Игнатьеву, однако суд всё равно прекратил производство по делу в связи со смертью истца. Тогда Маев заявил, что планирует обжалование данного решения, так как вдова экс-главы Чувашии "хочет восстановить репутационные потери".