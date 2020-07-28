Вдова экс-главы Чувашии обжаловала прекращение производства по его иску

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вдова экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева в частном порядке обжаловала решение Верховного суда РФ, прекратившего производство по иску, оспаривающему досрочное прекращение его полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступила частная жалоба Ларисы Игнатьевой, в которой оспаривается прекращение производства по иску Михаила Игнатьева об оспаривании указа президента Российской Федерации от 29 января 2020 "О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской республики", - рассказал собеседник агентства.
В Верховном суде уточнили, что слушание частной жалобы назначено на 15 сентября.
Ранее адвокат Александр Маев заявил ходатайство о замене истца на Ларису Игнатьеву, однако суд всё равно прекратил производство по делу в связи со смертью истца. Тогда Маев заявил, что планирует обжалование данного решения, так как вдова экс-главы Чувашии "хочет восстановить репутационные потери".
Верховный суд 20 мая принял к производству исковое заявление Игнатьева к Владимиру Путину в той части, в которой бывший глава региона оспаривал указ президента России о досрочном прекращении его полномочий. При этом суд отказался рассматривать исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Игнатьев скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.
В январе в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава ведомства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
Президент РФ Владимир Путин 29 января отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев.