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Вдова экс-главы Чувашии обжаловала прекращение производства по его иску
Вдова экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева в частном порядке обжаловала решение Верховного суда РФ, прекратившего производство по иску, оспаривающему досрочное... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:12
россия
олег николаев (политик)
справедливая россия
госдума рф
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россия, олег николаев (политик), справедливая россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чебоксары, происшествия

Вдова экс-главы Чувашии обжаловала прекращение производства по его иску

17:12 28.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Михаил Игнатьев. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вдова экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева в частном порядке обжаловала решение Верховного суда РФ, прекратившего производство по иску, оспаривающему досрочное прекращение его полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступила частная жалоба Ларисы Игнатьевой, в которой оспаривается прекращение производства по иску Михаила Игнатьева об оспаривании указа президента Российской Федерации от 29 января 2020 "О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской республики", - рассказал собеседник агентства.
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В Верховном суде уточнили, что слушание частной жалобы назначено на 15 сентября.
Ранее адвокат Александр Маев заявил ходатайство о замене истца на Ларису Игнатьеву, однако суд всё равно прекратил производство по делу в связи со смертью истца. Тогда Маев заявил, что планирует обжалование данного решения, так как вдова экс-главы Чувашии "хочет восстановить репутационные потери".
Верховный суд 20 мая принял к производству исковое заявление Игнатьева к Владимиру Путину в той части, в которой бывший глава региона оспаривал указ президента России о досрочном прекращении его полномочий. При этом суд отказался рассматривать исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Игнатьев скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.
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В январе в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава ведомства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.
Президент РФ Владимир Путин 29 января отрешил Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев.
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РоссияОлег Николаев (политик)Справедливая РоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧебоксарыПроисшествия
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