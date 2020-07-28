https://ria.ru/20200728/1575060258.html
Минобрнауки опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления
Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа, устанавливающего минимальные баллы Единого госэкзамена, по которым абитуриентов смогут... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:08
2020-07-28T17:25
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сн_образование
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единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа, устанавливающего минимальные баллы Единого госэкзамена
, по которым абитуриентов смогут принимать в вузы на 2021/22 учебный год.
"Установить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год,... не ниже значений, установленных согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Минимальным порогом по русскому языку, литературе и географии планируется сделать 40 баллов, по математике, физике, биологии и химии - 39 баллов, по обществознанию - 45 баллов, по истории - 35, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44, по иностранным языкам - 30.