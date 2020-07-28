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Минобрнауки опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления
Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа, устанавливающего минимальные баллы Единого госэкзамена, по которым абитуриентов смогут... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:25
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Минобрнауки опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления

17:08 28.07.2020 (обновлено: 17:25 28.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа, устанавливающего минимальные баллы Единого госэкзамена, по которым абитуриентов смогут принимать в вузы на 2021/22 учебный год.
"Установить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год,... не ниже значений, установленных согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сдача ЕГЭ
27 июля, 13:52
В Минпросвещения рассказали, как прошел ЕГЭ
Минимальным порогом по русскому языку, литературе и географии планируется сделать 40 баллов, по математике, физике, биологии и химии - 39 баллов, по обществознанию - 45 баллов, по истории - 35, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 44, по иностранным языкам - 30.
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