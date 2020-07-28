Минобрнауки опубликовало проект о минимальных баллах ЕГЭ для поступления

"Установить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год,... не ниже значений, установленных согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.