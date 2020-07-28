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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200728/1575059563.html
В Казахстане число жертв коронавируса достигло 793
Число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 208 за минувшую неделю, общее число летальных исходов в результате заражения COVID-19 достигло 793, сообщило во РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
карагандинская область
здоровье - общество
воз
алма-ата
казахстан
в мире
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карагандинская область
алма-ата
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, карагандинская область, здоровье - общество, воз, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане число жертв коронавируса достигло 793

17:01 28.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 208 за минувшую неделю, общее число летальных исходов в результате заражения COVID-19 достигло 793, сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.
По состоянию на 20 июля в Казахстане было зафиксировано 585 смертей от коронавирусной инфекции. Минздрав практикует еженедельное обновление статистики по летальным исходам от COVID-19.
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"Зарегистрированы 208 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 20 по 26 июля… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 793 случая с летальным исходом", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
Наибольшее число смертей в результате заражения коронавирусом в отчетном периоде зарегистрировано в Карагандинской области и Алма-Ате - 56 и 38 случаев соответственно.
Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 84 тысячи, выздоровели более 54 тысяч человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКарагандинская областьЗдоровье - ОбществоВОЗАлма-АтаКазахстанВ мире
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