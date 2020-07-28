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Посол США в Сеуле сбрил раздражавшие корейцев "японские" усы
Посол США в Сеуле Гарри Харрис заявил, что рад сбрить усы, из-за которых он раньше подвергался критике со стороны южнокорейцев, при этом дипломат утверждает,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:48
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южная корея, япония, сша, токио, в мире

Посол США в Сеуле сбрил раздражавшие корейцев "японские" усы

16:48 28.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 28 июл - РИА Новости. Посол США в Сеуле Гарри Харрис заявил, что рад сбрить усы, из-за которых он раньше подвергался критике со стороны южнокорейцев, при этом дипломат утверждает, что сделал это для того, чтобы было комфортно носить маску.
"Рад, что это сделал. У меня был выбор - или сохранить усы, или ходить в маске. Лето в Сеуле слишком жаркое и влажное, чтобы это совмещать. Инструкции по борьбе с COVID важны, и теперь я человек в маске!" - написал дипломат в Twitter.
Ранее зарубежные СМИ обратили внимание на то, что усы Харриса "раздражали южнокорейцев" и давно подвергались критике как элемент стиля, напоминающий внешность японской правящей элиты времен протектората над Кореей, который сами южнокорейцы называют аннексией и колониализмом. Харрис напоминал южнокорейцам некоторых японских лидеров, включая императора Хирохито и премьер-министра Хидэки Тодзё (1941-1944), которые носили такие же усы.
Как сообщило во вторник южнокорейское издание "Чосон Ильбо", причиной того, что усы посла критиковали интернет-пользователи и различные местные организации по защите прав человека, может быть наличие у Харриса "японской крови". Посол родился в Японии, мать его была японкой, а отец - американским гражданином. Ряд интернет пользователей, критикуя Харриса, называли его усы "японским наследством".
Сам Харрис, ставший послом в Республике Корея в 2018 году, не раз утверждал, что он не имел в виду ничего плохого ношением таких усов. "Я понимаю историческую вражду, которая существует между обеими странами, но я не японо-американский посол в Корее, я американский посол в Корее", - заявлял он ранее в интервью Korea Times.
Япония аннексировала Корею в 1910 году, и японское колониальное господство длилось до освобождения корейского народа Советской армией в августе 1945 года. С середины 1930-х годов Япония проводила политику ассимиляции Кореи. Была создана жесткая военно-полицейская система контроля, запрещено употребление корейского языка в государственных учреждениях и прекращено его преподавание в школах, проводилась кампания по замене корейских фамилий японскими и внедрение японской религии синто.
Также, по данным южнокорейских властей, около 200 тысяч женщин, главным образом кореянок, по принуждению стали "женщинами для утешения" японских солдат. Вопрос об ответственности за сексуальное рабство кореянок до сих пор не решен и вызывает серьезные споры между правительствами двух стран. Сеул настаивает на принесении извинений от имени правительства Японии и выплате компенсаций. Однако в Токио полагают, что все вопросы между двумя странами были улажены договором от 1965 года о нормализации отношений и компенсации уже выплачены.
Министр обороны Израиля Амир Перец
26 августа 2019, 09:45
Экс-министр обороны Израиля сбрил усы, чтобы стать понятнее электорату
0162001
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Южная КореяЯпонияСШАТокиоВ мире
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