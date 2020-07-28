Посол США в Сеуле сбрил раздражавшие корейцев "японские" усы

СЕУЛ, 28 июл - РИА Новости. Посол Посол США Сеуле Гарри Харрис заявил, что рад сбрить усы, из-за которых он раньше подвергался критике со стороны южнокорейцев, при этом дипломат утверждает, что сделал это для того, чтобы было комфортно носить маску.

"Рад, что это сделал. У меня был выбор - или сохранить усы, или ходить в маске. Лето в Сеуле слишком жаркое и влажное, чтобы это совмещать. Инструкции по борьбе с COVID важны, и теперь я человек в маске!" - написал дипломат в Twitter

잘한 결정이라고 생각합니다. 콧수염을 기르고 마스크까지 착용하기엔 서울의 여름은 매우 덥고 습합니다. 코로나 지침이 중요하니 마스크는 필수죠! 오 사장님을 뵙게 되어 반가웠고 #한미동맹 을 중요하게 생각해주셔서 매우 감사했습니다. https://t.co/pqfIQshM2g — Harry Harris (@USAmbROK) July 25, 2020

Ранее зарубежные СМИ обратили внимание на то, что усы Харриса "раздражали южнокорейцев" и давно подвергались критике как элемент стиля, напоминающий внешность японской правящей элиты времен протектората над Кореей, который сами южнокорейцы называют аннексией и колониализмом. Харрис напоминал южнокорейцам некоторых японских лидеров, включая императора Хирохито и премьер-министра Хидэки Тодзё (1941-1944), которые носили такие же усы.

Как сообщило во вторник южнокорейское издание "Чосон Ильбо", причиной того, что усы посла критиковали интернет-пользователи и различные местные организации по защите прав человека, может быть наличие у Харриса "японской крови". Посол родился в Японии , мать его была японкой, а отец - американским гражданином. Ряд интернет пользователей, критикуя Харриса, называли его усы "японским наследством".

Сам Харрис, ставший послом в Республике Корея в 2018 году, не раз утверждал, что он не имел в виду ничего плохого ношением таких усов. "Я понимаю историческую вражду, которая существует между обеими странами, но я не японо-американский посол в Корее, я американский посол в Корее", - заявлял он ранее в интервью Korea Times.

Япония аннексировала Корею в 1910 году, и японское колониальное господство длилось до освобождения корейского народа Советской армией в августе 1945 года. С середины 1930-х годов Япония проводила политику ассимиляции Кореи. Была создана жесткая военно-полицейская система контроля, запрещено употребление корейского языка в государственных учреждениях и прекращено его преподавание в школах, проводилась кампания по замене корейских фамилий японскими и внедрение японской религии синто.