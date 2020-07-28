https://ria.ru/20200728/1575057992.html
Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
В Сети появилось видео с места столкновения электровозов в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:49
2020-07-28T17:00
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200728/1575057468.html
Василий Тёркин
Не удивляет! Их руководство (РЖД) только "бабло" интересует, а на остальное им наплевать.
114
Егор Панкратов
Не завидуй украинец. РЖД развивается.
81
24
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
В Сети появилось видео
с места столкновения электровозов в Санкт-Петербурге
.
На кадрах видны погнувшиеся рельсы и смятый вагон. На месте происшествия работают экстренные службы.
Инцидент произошел на станции Купчинская Октябрьской железной дороги. После столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и пустой вагон.
В МЧС уточнили, что в результате аварии был госпитализирован один человек, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. По данным транспортной полиции, пострадавший — машинист одного из локомотивов.
В результате аварии поврежден участок железнодорожного пути, на место приехал восстановительный поезд, ожидается второй, добавили в МЧС.
ЧП не повлияло на график пассажирских поездов, их пустили по резервному маршруту.