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Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге
В Сети появилось видео с места столкновения электровозов в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:00
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575057571_0:24:1070:626_1400x0_80_0_0_d106a7e45f2e930102cf052b92e4f930.png
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РИА Новости
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60
санкт-петербург, происшествия

Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге

16:49 28.07.2020 (обновлено: 17:00 28.07.2020)
35013
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с места столкновения электровозов в Санкт-Петербурге.
На кадрах видны погнувшиеся рельсы и смятый вагон. На месте происшествия работают экстренные службы.
Инцидент произошел на станции Купчинская Октябрьской железной дороги. После столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и пустой вагон.
В МЧС уточнили, что в результате аварии был госпитализирован один человек, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. По данным транспортной полиции, пострадавший — машинист одного из локомотивов.
В результате аварии поврежден участок железнодорожного пути, на место приехал восстановительный поезд, ожидается второй, добавили в МЧС.
ЧП не повлияло на график пассажирских поездов, их пустили по резервному маршруту.
Электровоз грузового состава, сошедший с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Вчера, 16:40
После схода с рельсов электровозов в Петербурге поврежден участок пути
292271282685257
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Не удивляет! Их руководство (РЖД) только "бабло" интересует, а на остальное им наплевать.
28 июля, 17:33
ВТВасилий Тёркин
47003064
Не завидуй украинец. РЖД развивается.
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