Появилось видео с места столкновения поездов в Петербурге

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Сети появилось В Сети появилось видео с места столкновения электровозов в Санкт-Петербурге

На кадрах видны погнувшиеся рельсы и смятый вагон. На месте происшествия работают экстренные службы.

Инцидент произошел на станции Купчинская Октябрьской железной дороги. После столкновения двух грузовых составов с рельсов сошли три локомотива и пустой вагон.

В МЧС уточнили, что в результате аварии был госпитализирован один человек, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. По данным транспортной полиции, пострадавший — машинист одного из локомотивов.

В результате аварии поврежден участок железнодорожного пути, на место приехал восстановительный поезд, ожидается второй, добавили в МЧС.