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Грызлов заявил о важности соблюдения Киевом перемирия в Донбассе
Соблюдение Киевом режима прекращения огня в Донбассе послужит важным условием для новых шагов по разрешению кризиса, заявил журналистам полпред РФ в контактной... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:35
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353
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Грызлов заявил о важности соблюдения Киевом перемирия в Донбассе

16:35 28.07.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Соблюдение Киевом режима прекращения огня в Донбассе послужит важным условием для новых шагов по разрешению кризиса, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по Минским договоренностям, выполнялись. Безусловно, этот процесс далеко не завершен, особенно в части реализации политического блока. Но меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе – последнее на данный момент решение Контактной группы, принятое при участии Леонида Кучмы – это важный шаг в правильном направлении. Если киевская сторона будет соблюдать режим прекращения огня, это послужит важным дополнительным условием для новых шагов по разрешению кризиса на Украине", - сказал Грызлов.
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам их встречи.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийБорис ГрызловКиевУкраинаВ мире
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