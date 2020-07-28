Грызлов заявил о важности соблюдения Киевом перемирия в Донбассе

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Соблюдение Киевом режима прекращения огня в Донбассе послужит важным условием для новых шагов по разрешению кризиса, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по Минским договоренностям, выполнялись. Безусловно, этот процесс далеко не завершен, особенно в части реализации политического блока. Но меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе – последнее на данный момент решение Контактной группы, принятое при участии Леонида Кучмы – это важный шаг в правильном направлении. Если киевская сторона будет соблюдать режим прекращения огня, это послужит важным дополнительным условием для новых шагов по разрешению кризиса на Украине", - сказал Грызлов.
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам их встречи.