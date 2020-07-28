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Врач рассказала, кому опасно есть дыню
Дыня противопоказана пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве". РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:28
елена соломатина
здоровье
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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елена соломатина, здоровье, здоровье - общество, общество

Врач рассказала, кому опасно есть дыню

16:28 28.07.2020
11954
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дыня противопоказана пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве".
Она пояснила, что этот продукт может вызывать в заполненном желудке брожение и расстройство, поэтому даже здоровым людям не стоит есть его в конце приема пищи.
По словам Соломатиной, от сладкой дыни лучше отказаться диабетикам.
Она добавила, что важно уметь выбирать этот овощ (дыня относится к семейству тыквенных, роду огурец. — Прим. ред.), иначе есть вероятность купить дыню с нитратами или другими химикатами. Такой продукт может навредить детям, беременным, кормящим, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями.
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"Нитраты в организме превращаются в нитриты. Они блокируют гемоглобин, он переходит в неактивную форму, ткани перестают дышать. Нарушается обмен веществ", — отметила диетолог.
Врач подчеркнула, что детям до двух лет вообще не нужно давать дыню, так как ее употребление чревато расстройством желудка.
Соломатина рассказала, что обычно сезон дынь в Москве приходится на период с августа по октябрь: до этого времени они стоят довольно дорого. Собеседница издания отметила, что качественные овощи имеют правильную форму, гладкую поверхность без вкраплений и зеленых пятен. Зрелые дыни можно отличить по сухому хвостику.
"Мякоть у хорошей дыни имеет равномерную консистенцию без твердых вкраплений и тональных переходов. Семечки у такой дыни желтые и блестящие, они имеют мясистую вкусную сердцевину. Сама дыня приятно пахнет, на вкус сладкая и сочная", — объяснила врач.
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Как сказала Соломатина, перезревшая дыня имеет "ватную" или даже "киселеобразную" структуру, у плода с химикатами мякоть с прожилками, безвкусная, бледная и твердая.
Диетолог заметила, что этот овощ содержит витамин С, кальций, калий и магний, фолиевую кислоту. Дыня очищает организм и восстанавливает его после интоксикаций или расстройств, выводит соли тяжелых металлов и излишки жидкости, укрепляет сердечную мышцу, кости и зубы, оздоравливает волосы и ногти, расширяет сосуды. Употребление этого продукта является профилактикой остеопороза и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
"Фолиевая кислота, на которую богаты дыни, полезна для женщин и детей. Она предохраняет нервную систему, а также нейтрализует в организме действие гомоцистеина, который в избытке ведет к воспалительным процессам. Каротиноиды, содержащиеся в дыне, улучшают зрение", — заключила она.
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