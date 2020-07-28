Врач рассказала, кому опасно есть дыню

Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дыня противопоказана пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила врач-диетолог . Дыня противопоказана пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве"

Она пояснила, что этот продукт может вызывать в заполненном желудке брожение и расстройство, поэтому даже здоровым людям не стоит есть его в конце приема пищи.

По словам Соломатиной, от сладкой дыни лучше отказаться диабетикам.

Она добавила, что важно уметь выбирать этот овощ (дыня относится к семейству тыквенных, роду огурец. — Прим. ред.), иначе есть вероятность купить дыню с нитратами или другими химикатами. Такой продукт может навредить детям, беременным, кормящим, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями.

"Нитраты в организме превращаются в нитриты. Они блокируют гемоглобин, он переходит в неактивную форму, ткани перестают дышать. Нарушается обмен веществ", — отметила диетолог.

Врач подчеркнула, что детям до двух лет вообще не нужно давать дыню, так как ее употребление чревато расстройством желудка.

Соломатина рассказала, что обычно сезон дынь в Москве приходится на период с августа по октябрь: до этого времени они стоят довольно дорого. Собеседница издания отметила, что качественные овощи имеют правильную форму, гладкую поверхность без вкраплений и зеленых пятен. Зрелые дыни можно отличить по сухому хвостику.

"Мякоть у хорошей дыни имеет равномерную консистенцию без твердых вкраплений и тональных переходов. Семечки у такой дыни желтые и блестящие, они имеют мясистую вкусную сердцевину. Сама дыня приятно пахнет, на вкус сладкая и сочная", — объяснила врач.

Как сказала Соломатина, перезревшая дыня имеет "ватную" или даже "киселеобразную" структуру, у плода с химикатами мякоть с прожилками, безвкусная, бледная и твердая.

Диетолог заметила, что этот овощ содержит витамин С, кальций, калий и магний, фолиевую кислоту. Дыня очищает организм и восстанавливает его после интоксикаций или расстройств, выводит соли тяжелых металлов и излишки жидкости, укрепляет сердечную мышцу, кости и зубы, оздоравливает волосы и ногти, расширяет сосуды. Употребление этого продукта является профилактикой остеопороза и заболеваний сердечно-сосудистой системы.