Turkish Airlines возобновит перелеты из Петербурга в Турцию со 2 августа

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул со 2 августа, а в Анталью с 10 августа, сообщает пресс-служба управляющей компании авиагавани ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".
В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться с 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, рейсы по этим направлениям будут осуществляться пять раз в неделю – в Стамбул по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Для перелетов планируется использовать комфортабельные воздушные суда Airbus A321, A330 и Boeing 737.