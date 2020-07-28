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Turkish Airlines возобновит перелеты из Петербурга в Турцию со 2 августа
Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул со 2 августа, а в Анталью с 10 августа, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, новости - туризм, пулково (аэропорт), турция, стамбул, санкт-петербург

Turkish Airlines возобновит перелеты из Петербурга в Турцию со 2 августа

16:26 28.07.2020 (обновлено: 16:39 28.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул со 2 августа, а в Анталью с 10 августа, сообщает пресс-служба управляющей компании авиагавани ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".
В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
"Авиакомпания Turkish Airlines станет первым иностранным перевозчиком, который возобновит рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться с 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей из Пулково возобновится с 10 августа 2020 года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, рейсы по этим направлениям будут осуществляться пять раз в неделю – в Стамбул по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, в Анталью - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Для перелетов планируется использовать комфортабельные воздушные суда Airbus A321, A330 и Boeing 737.
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Вчера, 14:35Туризм
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