https://ria.ru/20200728/1575056004.html
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Источник газеты "Новое время" в Офисе президента Украины объяснил, почему бывший глава государства Леонид Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:20
2020-07-28T20:49
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кучма
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:81:2725:1613_1400x0_80_0_0_c59a352a7d84a2b409ab3fa053bf308e.jpg
https://ria.ru/20200520/1571717254.html
полковник русской армии
Все эти "Контактные группы" совершенно бесполезны. Кучма это понял и потому ушел. Наше кремлевское руководство должно сделать несколько шагов на встречу Украине. Иначе никакого прогресса не будет!
30
4
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:81:2725:1613_1400x0_80_0_0_c59a352a7d84a2b409ab3fa053bf308e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:0:2725:2043_1400x0_80_0_0_ac9c5beb03d4641a791bec267c7dcac8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_313:0:2360:2047_1400x0_80_0_0_ea6c639a37853d885ba09823252e5c60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кучма, владимир зеленский, украина, в мире