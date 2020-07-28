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Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Источник газеты "Новое время" в Офисе президента Украины объяснил, почему бывший глава государства Леонид Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T20:49
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кучма
владимир зеленский
украина
в мире
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Все эти "Контактные группы" совершенно бесполезны. Кучма это понял и потому ушел. Наше кремлевское руководство должно сделать несколько шагов на встречу Украине. Иначе никакого прогресса не будет!
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кучма, владимир зеленский, украина, в мире

Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

16:20 28.07.2020 (обновлено: 20:49 28.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Украины Леонид Данилович Кучма
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Украины Леонид Данилович Кучма. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Источник газеты "Новое время" в Офисе президента Украины объяснил, почему бывший глава государства Леонид Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
По словам собеседника издания, причиной ухода стал преклонный возраст экс-президента. Кучме в этом году исполнится 82 года.
"Ему физически было тяжело справляться", — пояснил источник.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы из трехсторонней контактной группы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
20 мая, 11:22
Зеленский рассказал, что Кучме сложно на переговорах по Донбассу в Минске
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе преимущественно обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске, которая за все время приняла несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации.
Кучма дважды возглавлял киевскую делегацию в контактной группе. Последний согласованный при нем документ подписали на прошлой неделе. Стороны обязались полностью прекратить огонь и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все эти "Контактные группы" совершенно бесполезны. Кучма это понял и потому ушел. Наше кремлевское руководство должно сделать несколько шагов на встречу Украине. Иначе никакого прогресса не будет!
28 июля, 17:32
полковник русской армии
2200620
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