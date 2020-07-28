Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575055663.html
Титов попросил Голикову разобраться с долгами медучреждений и фондов
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову решить вопрос с... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T16:14
россия
борис титов
татьяна голикова
московская область (подмосковье)
забайкальский край
республика адыгея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/34/1555403454_0:0:2758:1552_1400x0_80_0_0_2bb8f3b2e801e429052f0ba953575956.jpg
https://ria.ru/20200617/1573080095.html
россия
московская область (подмосковье)
забайкальский край
республика адыгея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/34/1555403454_0:0:2758:1552_1400x0_80_0_0_2bb8f3b2e801e429052f0ba953575956.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155540/34/1555403454_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_025d1b872e795faf4ef359127963c6c5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/34/1555403454_263:0:2311:2048_1400x0_80_0_0_99ca21f926b9cf7c0499633366d942bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, борис титов, татьяна голикова, московская область (подмосковье), забайкальский край, республика адыгея, общество

Титов попросил Голикову разобраться с долгами медучреждений и фондов

16:14 28.07.2020
182
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову решить вопрос с долгами медучреждений и фондов медицинского страхования перед бизнесом, которые в некоторых регионов доходят до 250 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
"Задолженность учреждений здравоохранения и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) перед предпринимателями в последние месяцы выросла и составляет в разных регионах от 25 до 250 миллионов рублей", - отметил Титов, которого цитирует пресс-служба.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
17 июня, 17:46
Титов призвал системно решать проблему невыплат по госконтрактам
Ранее к Титову обратились региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей, которые указали на высокий уровень задолженности медучреждений и фондов медстрахования перед субъектами МСП за оказанные услуги в системе ОМС, поставленные товары и выполненные работы в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Калининградской области, Челябинской области, Республике Коми, Республике Адыгея. Данная проблема актуальна и для многих других регионов, отметил омбудсмен.
Так, например, в Республике Башкортостан крупный объем задолженности сосредоточен у 14 государственных бюджетных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения, он составляет свыше 100 миллионов рублей перед более 500 субъектами предпринимательской деятельности, имея негативную тенденцию к увеличению. "Общая сумма задолженности государственных учреждений здравоохранения Московской области перед субъектами МСП в рамках государственных контрактов составляет около 250 миллионов рублей", - продолжил Титов.
В письме Титов указывает, что существенная часть бюджетов ТФОМС формируется за счет субвенций федерального Фонда обязательного медицинского страхования, и просит оказать содействие в ликвидации задолженности госучреждений перед бизнесом.
"Учитывая важность формирования политики федеральных органов власти к урегулированию долгов государственных региональных и муниципальных учреждений здравоохранения перед поставщиками товаров и услуг, буду признателен за направление поручения в ответственные органы власти о проработке вопроса разрешения указанной проблемы", - просит Титов.
311002
Обсудить 0
РоссияБорис ТитовТатьяна ГоликоваМосковская область (Подмосковье)Забайкальский крайРеспублика АдыгеяОбщество
Рекомендуем
Певица Ольга Бузова
Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
В Дананге выявили еще семь случаев нового агрессивного коронавируса
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
СПЧ возьмет на контроль состояние Сафронова, если оно ухудшится
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Кирилл призвал не отказываться от православия
Арбузы со вкусом лайма на селекционно-семеноводческого предприятия Мастер семя в Астраханской области
В Астраханской области вывели белый арбуз с привкусом лайма
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о мониторинге по COVID-19 в организациях для сирот
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет совещание по вопросам криминогенной обстановки
Капельницы
В Приморье 19 больниц возобновили плановую госпитализацию
Электровозы грузовых составов, сошедшие с рельсов после столкновения на станции Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Машинист пострадал при сходе с рельсов электровозов в Петербурге
Молоток судьи
В Воронеже суд продлил арест ректора опорного вуза
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин призвал обсудить проекты об изъятии детей со специалистами
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Царьград" обратился в Роскомнадзор из-за блокировки на YouTube
Борис Грызлов
Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Заседание бюро высшего совета Единой России
Медведев доложил Путину о международной деятельности "Единой России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния