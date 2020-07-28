Титов попросил Голикову разобраться с долгами медучреждений и фондов

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил заместителя председателя правительства Татьяну Голикову решить вопрос с долгами медучреждений и фондов медицинского страхования перед бизнесом, которые в некоторых регионов доходят до 250 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Задолженность учреждений здравоохранения и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) перед предпринимателями в последние месяцы выросла и составляет в разных регионах от 25 до 250 миллионов рублей", - отметил Титов, которого цитирует пресс-служба.

Так, например, в Республике Башкортостан крупный объем задолженности сосредоточен у 14 государственных бюджетных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения, он составляет свыше 100 миллионов рублей перед более 500 субъектами предпринимательской деятельности, имея негативную тенденцию к увеличению. "Общая сумма задолженности государственных учреждений здравоохранения Московской области перед субъектами МСП в рамках государственных контрактов составляет около 250 миллионов рублей", - продолжил Титов.

В письме Титов указывает, что существенная часть бюджетов ТФОМС формируется за счет субвенций федерального Фонда обязательного медицинского страхования, и просит оказать содействие в ликвидации задолженности госучреждений перед бизнесом.