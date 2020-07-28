Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200728/1575054256.html
Глава Луганской области выступил против местных выборов в Донбассе
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что выступает против проведения местных выборов в населенных пунктах, близких к местам вооруженных РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:54
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153255/37/1532553706_0:475:2796:2048_1400x0_80_0_0_7b32ac2b2e792b85da2c0109d68c62c8.jpg
https://ria.ru/20200728/1575046322.html
https://ria.ru/20200728/1575053584.html
1
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153255/37/1532553706_0:475:2796:2048_1400x0_80_0_0_7b32ac2b2e792b85da2c0109d68c62c8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153255/37/1532553706_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_61830c3515a05e4099212e6bbc69b6f0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153255/37/1532553706_307:0:2355:2048_1400x0_80_0_0_e8069182226292c8e131263187baa8a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

Глава Луганской области выступил против местных выборов в Донбассе

15:54 28.07.2020
2223
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики
Жители Луганска во время голосования на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что выступает против проведения местных выборов в населенных пунктах, близких к местам вооруженных столкновений в Донбассе, об этом шла речь на брифинге во вторник.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 14:24
Заседание подгруппы по безопасности по Донбассу началось в видеорежиме
"Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (руководителей Донецкой обладминистрации - ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты", - заявил Гайдай, отвечая на вопрос журналиста издания hromadske ("Общественное"). Цитата чиновника приводится на сайте издания.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Вчера, 15:46
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
600025
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Светлана Тихановская
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Борис Грызлов
Грызлов прокомментировал уход Кучмы из контактной группы по Донбассу
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Суд отменил приговор полицейским по делу "петрозаводского маньяка"
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о "повышенной активности" украинских диверсантов в Донбассе
Врач проверяет капельницу
В Приангарье медучреждения возвращаются к обычному режиму работы
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев опроверг утверждения об избиении его охраной активиста
Заместитель председателя совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали слова главы МИД Германии о статусе полуострова
Танк украинской армии в Донбассе
Украинский политик назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма вышел из контактной группы по Донбассу
Исправительная колония №15 в Ангарске
В новгородской колонии перехватили две партии телефонов
Иван Сафронов
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Певица Ольга Бузова
Использование песен Бузовой в петербургской сауне признали незаконным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркес
00:59FT: Moderna намерена установить цену на вакцину от COVID-19 в $50-60
00:53В бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировали открытое горение
00:50Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
00:45Умер бывший муж певицы Наргиз
00:44Два иракских офицера погибли, попав в засаду ИГ* к западу от Багдада
00:12Уровень боевой подготовки российских военных вырос в период пандемии
00:10СП назвала самые востребованные соцсети у российских ведомств
00:04СП назвала самые "открытые" министерства и ведомства в 2020 году
23:59В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
23:52Во Владимирской области загорелось здание бывшего кинотеатра
23:46Политолог счел ложью заявление ЕС о запрете въезда в Крым с Украины
23:30Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
23:30Сенат Италии поддержал продление режима ЧС до октября
23:23Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Европе
23:17В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:16В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
23:01Оператор "Северного потока — 2" оспорил решение суда по Газовой директиве
22:53В Пентагоне назвали новые российские подлодки "серьезной проблемой"
22:50Стали известны номинанты на премию "Эмми"
Лента новостейМолния