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Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
Президент Украины Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области, соответствующий указ опубликован на сайте главы... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T15:46
2020-07-28T15:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, северодонецк, владимир зеленский, луганская область, в мире
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке
Луганской области, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.
В соответствии с указами украинского президента ранее был создан ряд военно-гражданских администраций в населенных пунктах Донбасса.
"Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области. Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу на Украине в 2015 году. Согласно закону, военно-гражданские администрации являются временными государственными органами, создающимися для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе конфликта. При этом право территориальных общин на местное самоуправление не отменяется.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.